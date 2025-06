Areszt wobec Sebastiana M. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł 27 maja, przychylając się tym samym do wniosku prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Formalnie decyzja sądu oznaczała utrzymanie 30-dniowego aresztu wobec Sebastiana M., który zastosował piotrkowski sąd rejonowy we wrześniu 2023 r., razem z wydaniem za podejrzanym listu gończego.

To orzeczenie zaskarżyła obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda. Obrońca Sebastiana M. nie chciała komentować orzeczenia sądu.

Sebastian M. pozostanie w areszcie. Sąd: uzasadniona obawa ucieczki

Decyzja sądu okręgowego oznacza, że Sebastian M. pozostanie w areszcie co najmniej do 25 czerwca. Prokuratura już złożyła do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosek o przedłużenie aresztowania na czas do trzech miesięcy, włączając w to obecny czas stosowania aresztu.

O argumentach Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała po zakończeniu posiedzenia w piątek (13 czerwca) rzecznik piotrkowskiego sądu sędzia Agnieszka Leżańska, mówiąc, że sąd uznał, iż zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się lub ucieczki podejrzanego, a sąd miał na uwadze jego dotychczasowe postępowanie.