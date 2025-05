Sebastian M. usłyszał zarzuty w związku z wypadkiem na A1

Sebastian M., który w poniedziałek został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie ogłoszono mu zarzuty w związku z wypadkiem na A1 we wrześniu 2023 r.