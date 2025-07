Rekonstrukcja rządu. Włodzimierz Czarzasty przeprasza za podanie daty 22 lipca

Włodzimierz Czarzasty o wynikach sondażu dla „Rzeczpospolitej”: Trudno oczekiwać, że wyborcy PiS-u zakochają się w Lewicy i w Platformie Obywatelskiej

Czarzasty usłyszał też pytanie o wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej”, wykonanego przez IBRiS. Wynika z niego, że zdaniem niemal 60 proc. ankietowanych rekonstrukcja rządu nie pomoże koalicji wyjść z kryzysu. Jednocześnie 62 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej widzi taką możliwość. - Widzę to podobnie jak wszyscy. Wyborcy, którzy nie głosowali na partie związane z koalicją, która w tej chwili kieruje krajem, są sceptyczni., Trudno oczekiwać, że wyborcy PiS i Konfederacji zakochają się w Lewicy i Platformie Obywatelskiej.

Pytany o partię Razem i Adriana Zandberga, Czarzasty powiedział, że Razem „też jest w opozycji”, ale „to jego decyzja”. - Jesteśmy nadal przyjaciółmi, 95 programu nas łączy. To, co nas dzieli, to stosunek do rządu. Adrian uważa, że ten rząd jest zły i nie realizuje elementów programowych Lewicy. Ja mam inne zdanie w tej sprawie, bo uważam, że ten rząd dużo Lewicy dał. Uważam, że alternatywą dla tego rządu, (...) jest rząd PiS u i Konfederacji. Nie PiS u, Konfederacji i Adriana,

żeby była jasność - zauważył Czarzasty.

- Uważam, że formacje polityczne walczą o władzę, walczą o realizację swojego programu. Powinny być odpowiedzialne i brać odpowiedzialność za to, co mówią i walczyć o to (...) Adrian woli to krytykować i nie brać odpowiedzialności. Jego wybór - powiedział.

Co łączy Koalicję? Włodzimierz Czarzasty: To banalne i proste. Żadna z partii nie zamierza wychodzić z Unii Europejskiej

Pytany o to, co łączy Koalicję, Czarzasty odrzekł, że „przede wszystkim rozsądek”. - Jednoznaczne stanowisko w sprawie Unii Europejskiej (...), to takie banalne i proste. Żadna z partii, która tworzy w tej chwili rząd, nie ma zamiaru z Unii Europejskiej wychodzić. Żadna. Każda z tych partii ma zamiar, by Polska była w Unii Europejskiej jak najsilniejsza. Żadna z tych partii nie ma ochoty zrywać układów z Schengen – zauważył. Tymczasem – jego zdaniem - „w tej chwili jest chęć do zamykania granicy ze strony Konfederacji i PiS-u, wbrew temu, co brat pana prezesa Kaczyńskiego robił swego czasu”. - Przypominam, bo pewnie czasami (Jarosław Kaczyński) o tym zapomina - dodał Czarzasty.