Krzysztof Gawkowski będzie nowym ministrem cyfryzacji. Kim jest?

- Pracowaliśmy z Krzysztofem Gawkowskim w komisji cyfryzacji innowacyjności i nowoczesnych technologii. Wiem, że opublikował książkę o cyberbezpieczeństwie i w związku z tym spodziewałbym się, że będzie to domena, na którą położy nacisk – mówi Robert Kwiatkowski, b. prezes Telewizji Polskiej, członek Rady Mediów Narodowych, b. poseł, ostatnio sekretarz generalny Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej.

- Jest wiele do zrobienia w dziedzinie prawodawstwa dla cyfrowego świata. Mam nadzieję, że doktor Gawkowski będzie miał siłę zająć się zarówno nadrobieniem zaległości krajowych (na wdrożenie czeka Prawo Komunikacji Elektronicznej), jak i sprawami najnowszymi, takimi jak prawodawstwo europejskie dotyczące rynku e-commerce czy najnowsze – dotyczące sztucznej inteligencji. Namawiałbym też nowego ministra, a może nie muszę, bo przecież jest w Lewicy, do przyjrzenia się jak wygląda sprawa relacji cyfrowych narzędzi i człowieka. Nie zawsze mają one pozytywny wpływ na życie użytkowników: seniorzy mają trudność z korzystaniem z usług e-państwa, a młodzi ludzie są narażeni na negatywne działanie mediów społecznościowych – wskazuje Kwiatkowski.

- Myślę, że minister cyfryzacji powinien również sprawdzić czy aukcja częstotliwości dla sieci 5G oraz szerzej dystrybucja częstotliwości pozostających pod kontrolą państwa została przeprowadzona zgodnie z prawem – dodaje Robert Kwiatkowski.

- Nie wykluczam, że jeśli dojdzie do likwidacji mediów publicznych to minister cyfryzacji będzie miał do odegrania rolę, gdy będą kształtowane na nowo – uważa b. poseł.

Biznes dobrze ocenia rząd Donalda Tuska

Przedstawiciele biznesu dobrze oceniają wybór Donalda Tuska. – To poważny polityk z silnym zapleczem, a to ważne dla tak ważnego resortu – uważa Maciej Witucki, przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska, a jednocześnie szef Konfederacji Lewiatan.