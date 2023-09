Rząd wycofał ustawy o Lex Huawei i pornografii w sieci. Chodzi o ministra

We wtorek 12 września podczas posiedzenia KCiNT odbyć miało się wysłuchanie publiczne ws. rządowego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Ono także zostało właśnie odwołane. Powód - podobnie jak w wypadku UKSC - to wycofanie rządowego projektu spod obrad parlamentu.

Teoretycznie PiS może złożyć alternatywne projekty jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Czytaj więcej Usługi Huawei jak Barbra Streisand. Straszy doradców premiera pozwem Zaczęło się ostatnie posiedzenie think tanku premiera z uchwałą o Tik Tok i Huawei na agendzie. Koncern telekomunikacyjny wysłał do obradujących pisma przedsądowe. - To nie zamykanie ust – twierdzi.

Tymczasem nowe wyjaśnienie sytuacji przynosi również opublikowane dziś na stronie Sejmu pismo Łukasza Schreibera do marszałek Elżbiety Witek. Wynika z niego, że rząd wnosi o wycofanie spod obrad parlamentu wszystkich projektów, do prezentacji stanowiska rządu przy których upoważniony jest minister cyfryzacji. Jest nim obecnie Janusz Cieszyński, ale projekt UKSC powstał gdy funkcję tę pełnił Marek Zagórski.

Oprócz dwóch wymienionych projektów, Schreiber wniósł o wycofanie również ustaw o Prawie Komunikacji Elektronicznej oraz projektu, który nie ma jeszcze numeru druku: o zmianie ustawy w związku z rozwojem e-administracji.