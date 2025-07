We wrześniu do wykupu większa seria obligacji Ghelamco

Kolejne ważne daty w kalendarzu Ghelamco to:

4 sierpnia – dzień płatności odsetek od serii GHE0226

26 września – dzień płatności odsetek od serii GHE0327

29 września – dzień płatności odsetek i wykupu serii GHI0925 o wartości 170 mln zł

– Środki na spłatę serii zapadającej we wrześniu (GHI0925) spodziewamy się zabezpieczyć m.in. z planowanej sprzedaży wybranych aktywów grupy oraz innych źródeł finansowania, które planujemy zorganizować do tego czasu. Wszystkie odsetki z obligacji spłacamy terminowo, zgodnie z harmonogramem, i planujemy kontynuować to również w przyszłości – mówił w zeszłym tygodniu Michał Nitychoruk z biura prasowego Ghelamco. We wtorek seria GHI0925 wyceniana była na Catalyst 98,8 proc. wartości nominalnej.

Niewykluczone, że spółka wyjdzie z ofertą obligacji refinansujących dług. W perspektywie spadających stóp oprocentowanie obligacji Ghelamco wydaje się atrakcyjne – marża w przypadku serii w obrocie to 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M (obecnie 9,8 proc. w skali roku).