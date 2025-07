Jeśli rząd chce wprowadzać realne zmiany, musi wreszcie zacząć działać, a nie zakładać, że będzie sobie radzić za pomocą rozporządzeń czy dekretów, co premierowi Tuskowi sufluje m.in. były premier Leszek Miller. Prezydent Lech Wałęsa też chciał rządzić dekretami i źle to się dla niego skończyło. Popularność pierwszego lidera Solidarności topniała w oczach, aż w końcu polityka go wypluła. Czy tak samo się stanie z Donaldem Tuskiem i wyląduje on na marginesie?

Trwa budzenie premiera Donalda Tuska. Przepaść albo odbicie się od dna

Najbliższe miesiące pokażą, w którą stronę Tusk poprowadzi rząd. Kierunki są dwa: przepaść albo odbicie się od dna. Trwa budzenie premiera.

– Nie ma osób niewymienialnych – powiedział popularny europoseł PO na spotkaniu medialnym, gdy zapytałem go o wymianę premiera. Nieoficjalnie w Platformie mówi się o dymisji Tuska. Nie dzisiaj, nie teraz, ale za jakiś czas. Jak długi? – Na pewno nie możemy powtórzyć błędu z Ewą Kopacz. Zmiana była spóźniona, źle zaplanowana i jeszcze gorzej przeprowadzona. Skończyło się ośmioma latami rządów PiS i demolką państwa – mówi polityk Koalicji Obywatelskiej.

Od Tuska odwraca się nie tylko część koalicjantów, ale również media są coraz bardziej krytyczne wobec premiera. Niezadowoleni są też sponsorzy wspierający kampanię wyborczą KO i partię. Tusk ma więc trzy wyjścia.