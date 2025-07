Ostatecznie do rekonstrukcji ma dojść w dniach 22-25 lipca, w trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego 6 sierpnia. Co z „siłowym” scenariuszem? Zgodnie z nim Donald Tusk miałby jednocześnie podjąć próbę rozbioru Polski 2050 i wypchnięcia jej z rządu. Jeśli jednak wystarczająca liczba posłów Hołowni – co najmniej 12 z 31-osobowego klubu w takiej sytuacji zostanie z nim, to taki ruch może doprowadzić w praktyce do powstania rządu mniejszościowego PO-PSL-Lewica. I niepewności przy kluczowych głosowaniach np. budżetowych. A w wypadku nieuchwalenia budżetu w terminie prezydent Karol Nawrocki będzie mógł zarządzić wcześniejsze wybory na wiosnę 2026 roku.

Zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” punktem zwrotnym w tej całej układance może być nie tylko rekonstrukcja rządu, która pokaże siłę Polski 2050, ale i możliwości Hołowni jako lidera negocjującego pozycję partii, ale przede wszystkim głosowanie w sprawie powołania nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z aktualną wersją umowy koalicyjnej, do zmiany na tym stanowisku ma dojść w połowie listopada. Jeśli do tego nie dojdzie, to może być moment przesilenia i powstania rządu mniejszościowego. Nowym marszałkiem ma być oczywiście Włodzimierz Czarzasty, do czego potrzeba bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy posłów.

Rząd mniejszościowy. Drugi wariant – partia lub partie „rzucają papierami”

Drugi wariant zakłada, że jeśli rząd nadal będzie tracił poparcie, to jedna z partii lub więcej z partii przestanie mieć ochotę popierać niepopularny gabinet i np. jesienią rząd straci większość, a wcześniejszy koalicjant lub koalicjanci będą popierać go warunkowo. – Premierem będzie Donald Tusk, koalicja będzie tracić i prędzej czy później ten rząd będzie mniejszościowy, bo poszczególne partie będą szukać dla siebie rozwiązania. Jednym z przykładów jest to niedawne spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim – mówi niedawno w programie RZECZoPOLITYCE Łukasz Pawłowski, szef pracowni badawczej OGB. Im więcej będzie przegranych przez koalicję głosowań, jak w sprawie ustawy mieszkaniowej, tym bardziej taki scenariusz będzie się przybliżał – siłowe lub aksamitne rozstanie i wewnętrzne przesilenie.

Obecnie zgodnie z naszymi informacjami liderzy koalicji będą próbowali się porozumieć się co do całości rekonstrukcji rządu. Co dalej? 6 sierpnia zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i spodziewana „ofensywa legislacyjna” Pałacu Prezydenckiego. To jeszcze bardziej utrudni życie obecnej koalicji. Dlatego sezonu ogórkowego w tym roku nie ma i być może już nie będzie.