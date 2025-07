Kontrole na granicach. „PiS tutaj rywalizuje z Konfederacją w temacie migracji”

Gość programu ocenił również działania polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaangażowali się w temat granicy. Swoją konferencję prasową w tej sprawie zorganizował w niedzielę prezes partii Jarosław Kaczyński. Podczas wizyty w Szczecinie oraz na polsko-niemieckiej granicy w Rosówku prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy, który miałby umożliwić ministrowi spraw wewnętrznych ustalanie listy krajów, z których Polska nie będzie przyjmować obywatel

- Im bardziej PiS się angażuje po tamtej stronie, tym bardziej pokazuje, że rząd Donalda Tuska nie kontroluje sytuacji. Drugi temat jest taki, że PiS tutaj rywalizuje z Konfederacją w temacie migracji. (...) Już widzę kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Czy ona będzie w 2027 roku, czy wcześniej, nie ma to znaczenia. Ta migracja będzie jednym z ważniejszych tematów tej kampanii – powiedział Pawłowski.

Gość programu mówił również o zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Premier ogłosił, że plan będzie największą zmianą od początku kadencji. Atmosfera w obozie rządzącym jest jednak napięta jak nigdy — na co składa się kilka poważnych kryzysów i spadające notowania.

- Rekonstrukcje rządu nie przynoszą już takiego efektu, jak przynosiły, powiedzmy, 10 lat temu, gdzie inaczej medialnie to wyglądało. Uważam, że jedyną rekonstrukcją, która miałaby realny wpływ na opinię publiczną, byłaby to zmiana premiera, nowa twarz, inna twarz tej koalicji, która powiedziałaby „OK, teraz troszeczkę inne priorytety”. Dopóki na czele rządu jest Donald Tusk, to tych zmian nie będzie za dużo – mówił szef OGB.

Łukasz Pawłowski: Donald Tusk pozostanie premierem, a koalicja będzie tracić

- Bez zmiany premiera ta koalicja jest skazana na to, że notowania będą coraz gorsze, a przez to notowania poszczególnych partii w wyborach parlamentarnych. We wszystkich sondażach, które są publikowane w mediach, większość miałaby dzisiaj koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. W żadnym sondażu nie wygrywa obecna koalicja, co też powinno dawać dużo do myślenia poszczególnym posłom, ale też liderom - dodał.