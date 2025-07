Kształt rekonstrukcji: Czy do rządu trafią Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty?

Punktem odniesienia dla rekonfiguracji rządu jest przede wszystkim przyjęta w 2023 roku umowa koalicyjna – zwłaszcza dla Nowej Lewicy. Bo w ostatnich tygodniach wróciła dyskusja o tym, że aby usprawnić prace rządu, powinni wejść do niego wszyscy liderzy partii, a więc również Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Hołownia w publicznych wystąpieniach przestał wykluczać, że może do rządu wejść. Warunek jest jeden – do gabinetu musi wejść też Czarzasty.

Z naszych nieoficjalnych rozmów z politykami Nowej Lewicy wynika, że ich lider o takim rozwiązaniu w tej chwili nie chce słyszeć. Sugeruje to też publicznie. – Z umowy koalicyjnej wynika, że jeśli chodzi o Lewicę, to będzie miała marszałka Sejmu pod koniec tego roku. A jeśli chodzi o rząd, to Lewica ma wicepremiera. Stoimy na stanowisku, że wicepremier Krzysztof Gawkowski pozostanie wicepremierem – powiedział Czarzasty w czwartek na antenie RMF FM. Rozmówcy z koalicji zwracają uwagę na sekwencję zdarzeń – zmiany w koalicji dzieli dużo czasu od szykowanego dopiero na listopad głosowania nad nowym marszałkiem Sejmu. – I pytanie, czy dla Czarzastego będzie większość – zastanawia się nasz informator z Polski 2050.

Kształt rekonstrukcji rządu: Co z poszczególnymi resortami i ministrami?

Nad koncepcją kształtu rządu pracują najbliżsi współpracownicy premiera, w tym sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów Maciej Berek. To ma być właśnie przedmiotem piątkowych rozmów czwórki liderów koalicji. Wokół „odchudzenia” Rady Ministrów krąży wiele, często sprzecznych pogłosek. Np. najnowsza wersja konsolidacji zakłada połączenie resortu edukacji z resortem kultury lub jednocześnie z resortem kultury i sportu, przy dymisji z rządu minister Barbary Nowackiej kojarzonej z Rafałem Trzaskowskim. Minister sportu Sławomir Nitras to również inny bliski współpracownik Trzaskowskiego. Ale nie ma tu nic pewnego.

Najpewniejsze wydaje się powołanie superresortu energetyki, o którym sam Donald Tusk mówił publicznie – chce rozmawiać z jednym, a nie z pięcioma ministrami odpowiedzialnymi za energetykę. Nie jest też jasne, co dalej z Ministerstwem Aktywów Państwowych – w jednej wersji ministrem tego resortu pozostaje ceniony przez Tuska Jakub Jaworowski, w innej funkcję przejąć ma Jan Grabiec, a w jeszcze innej MAP ulega „rozparcelowaniu” między poszczególne resorty. Zmiany personalne mogą dotknąć też resortów sprawiedliwości, rolnictwa, zdrowia oraz klimatu i środowiska (jeśli ministerstwo pozostanie w tym kształcie). Lewica domaga się też powołania osobnego resortu ds. mieszkalnictwa. Liderzy koalicji mają o czym rozmawiać, zwłaszcza że sam Tusk ogłosił, iż nowy kształt rządu zostanie zaprezentowany już w okolicach 15 lipca.