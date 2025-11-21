39 min. 41 sek.

Debata o dywersji na zwykłych torach, PiS w coraz większej pułapce trumpizmu

Dywersja na torach kolejowych na Mazowszu, nowy plan pokojowy dla Ukrainy, zmiana marszałka Sejmu z Hołowni na Czarzastego – to był tydzień obfitujący w różne wydarzenia, które odbijały się echem w opinii publicznej. Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują je w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.

W polskiej polityce pojawiły się nowe napięcia i poważne wyzwania. Wydarzenia ostatnich dni wskazują na zmiany, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla kraju i regionu. Warto zrozumieć, jak te procesy kształtują obecny kontekst polityczny.

Reklama Reklama

Debata o dywersji bez większych zaskoczeń

W pierwszej części rozmowy prowadzący omawiają reakcję władz na próbę sabotażu torów kolejowych, którą premier Tusk przypisał rosyjskim służbom. – Donald Tusk bardzo szybko przejął całą historię komunikacyjnie – zauważa Michał Kolanko. Jego obecność na miejscu zdarzenia i charakterystyczna „kurtka kryzysowa” to sygnał dla opinii publicznej. Nie zabrakło jednak ostrych politycznych reakcji, a cała debata toczyła się po dobrze znanych torach. Opozycja zarzucała rządowi opieszałość i niewydolność służb, podczas gdy prezydent Nawrocki skarżył się na brak informacji. – Prezydent mówi, że za słabo był informowany, a to znaczy, że służby źle działały – podkreślał Szułdrzyński. Z drugiej strony Tusk wzmocnił dobrze znane przesłanie, że brak jedności politycznej służy Rosji. Szułdrzyński zauważył też ryzyko nadmiernej eksploatacji wątku prorosyjskiego. – Sprowadzanie każdej krytyki Platformy do rosyjskiej propagandy osłabia np. prorosyjskość Grzegorza Brauna. W reakcji na rosnącą skalę dezinformacji pojawiły się też postulaty regulacji internetu. – Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił o tym, że trzeba wyłączyć Twittera – przypominał Szułdrzyński. Zwrócił jednak uwagę, że może to wywołać kolejną oś sporu politycznego. – Środowiska liberalne mówią, że coś trzeba zrobić w tej sprawie, a Konfederacja krzyczy: to jest zamach na wolność słowa – dodawał.

Plan pokojowy Trumpa jak granat dla polskiej polityki

W kolejnej części odcinka komentatorzy rozmawiali o ujawnionym planie pokojowym dla Ukrainy. –Jest to spełnienie się scenariusza, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie – zauważył Michał Szułdrzyński, odnosząc się do wcześniejszych przestróg przed bezkrytycznym sojuszem z Trumpem i jego administracją. – To granat, który wybuchł Jarosławowi Kaczyńskiemu w rękach – dodał. Trumpowy projekt to problem dla PiS, który wielokrotnie stawiał Amerykę jako gwaranta suwerenności Polski. – Kaczyński mówił, że Pax Americana nie dybie na naszą suwerenność, w przeciwieństwie do UE i Berlina – przypomniał Szułdrzyński.