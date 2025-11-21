Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

39 min. 41 sek.

Debata o dywersji na zwykłych torach, PiS w coraz większej pułapce trumpizmu

Dywersja na torach kolejowych na Mazowszu, nowy plan pokojowy dla Ukrainy, zmiana marszałka Sejmu z Hołowni na Czarzastego – to był tydzień obfitujący w różne wydarzenia, które odbijały się echem w opinii publicznej. Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują je w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.

Publikacja: 21.11.2025 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

W polskiej polityce pojawiły się nowe napięcia i poważne wyzwania. Wydarzenia ostatnich dni wskazują na zmiany, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla kraju i regionu. Warto zrozumieć, jak te procesy kształtują obecny kontekst polityczny.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Przestępczość
Krótka historia rosyjskiej dywersji w Polsce po 24 lutego 2022 roku

Debata o dywersji bez większych zaskoczeń

W pierwszej części rozmowy prowadzący omawiają reakcję władz na próbę sabotażu torów kolejowych, którą premier Tusk przypisał rosyjskim służbom. – Donald Tusk bardzo szybko przejął całą historię komunikacyjnie – zauważa Michał Kolanko. Jego obecność na miejscu zdarzenia i charakterystyczna „kurtka kryzysowa” to sygnał dla opinii publicznej. Nie zabrakło jednak ostrych politycznych reakcji, a cała debata toczyła się po dobrze znanych torach. Opozycja zarzucała rządowi opieszałość i niewydolność służb, podczas gdy prezydent Nawrocki skarżył się na brak informacji. – Prezydent mówi, że za słabo był informowany, a to znaczy, że służby źle działały – podkreślał Szułdrzyński. Z drugiej strony Tusk wzmocnił dobrze znane przesłanie, że brak jedności politycznej służy Rosji. Szułdrzyński zauważył też ryzyko nadmiernej eksploatacji wątku prorosyjskiego. – Sprowadzanie każdej krytyki Platformy do rosyjskiej propagandy osłabia np. prorosyjskość Grzegorza Brauna. W reakcji na rosnącą skalę dezinformacji pojawiły się też postulaty regulacji internetu. – Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił o tym, że trzeba wyłączyć Twittera – przypominał Szułdrzyński. Zwrócił jednak uwagę, że może to wywołać kolejną oś sporu politycznego. – Środowiska liberalne mówią, że coś trzeba zrobić w tej sprawie, a Konfederacja krzyczy: to jest zamach na wolność słowa – dodawał.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski, Donald Trump, Władimir Putin
Dyplomacja
Znamy wszystkie 28 punktów planu Trumpa dla Rosji i Ukrainy. Oto ich treść

Plan pokojowy Trumpa jak granat dla polskiej polityki

W kolejnej części odcinka komentatorzy rozmawiali o ujawnionym planie pokojowym dla Ukrainy. –Jest to spełnienie się scenariusza, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie – zauważył Michał Szułdrzyński, odnosząc się do wcześniejszych przestróg przed bezkrytycznym sojuszem z Trumpem i jego administracją. – To granat, który wybuchł Jarosławowi Kaczyńskiemu w rękach – dodał. Trumpowy projekt to problem dla PiS, który wielokrotnie stawiał Amerykę jako gwaranta suwerenności Polski. – Kaczyński mówił, że Pax Americana nie dybie na naszą suwerenność, w przeciwieństwie do UE i Berlina – przypomniał Szułdrzyński.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

PAP/Tomasz Gzell
Polityka
Sondaż: Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu? Wiemy, co uważają Polacy

Rotacja w Sejmie. Siwiec za Cichockiego

Choć wydarzenie to wydawało się formalnością, zmiana marszałka Sejmu z Szymona Hołowni na Włodzimierza Czarzastego okazała się kolejnym sygnałem przetasowań na scenie politycznej. Michał Szułdrzyński przyznał, że najbardziej zaskoczyła go nominacja Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. – To, że bardzo liberalny politycznie, ale ortodoksyjny kulturowo Jacek Cichocki został zastąpiony przez Marka Siwca, który szydził z Jana Pawła II za życia papieża – to pokazuje skalę zmiany – zauważył. PiS wykorzystał moment do ataku symbolicznymi hasłami. – Krzyki „precz z komuną” pokazują, że PiS poszedł po najmniejszej linii oporu – skwitował Michał Kolanko. Jednocześnie przyznał, że cała zmiana odbyła się gładko: – Nie było żadnej politycznej dramy wokół tej zmiany – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Polska Regiony Europa Rosja Osoby Donald Tusk Donald Trump dywersja

W polskiej polityce pojawiły się nowe napięcia i poważne wyzwania. Wydarzenia ostatnich dni wskazują na zmiany, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla kraju i regionu. Warto zrozumieć, jak te procesy kształtują obecny kontekst polityczny.

Debata o dywersji bez większych zaskoczeń

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk: Akcje dywersyjne Rosji wobec Polski przekroczyły krytyczną granicę
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż: KO powiększa przewagę nad PiS
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Dywersja na kolei. Szef MON: Zabrakło informacji od strony ukraińskiej
Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, którą skomentował Adrian Zandberg
Polityka
„Jeszcze nam tusz zabierz”. Zandberg komentuje decyzję Czarzastego
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
Polityka
Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”
Jarosław Kaczyński
Polityka
Kaczyński o ataku na polskiego ambasadora: Retorsje, ale nie bicie ambasadora Rosji
Przemysław Czarnek
Polityka
Otrzymali milion złotych z programu „Willa plus”. Dworek wystawiono na sprzedaż
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama