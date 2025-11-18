Aktualizacja: 18.11.2025 20:07 Publikacja: 18.11.2025 19:26
18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany.
W związku z wyborem Czarzastego na nowego marszałka Sejmu Instytut Badań Pollster postanowił zapytać w sondażu o to, czy respondenci chcą polityka Nowej Lewicy na tym stanowisku. Co wynika z badania?
Jak wskazuje nowy sondaż, większość ankietowanych – bo 55 proc. – jest przeciwna Włodzimierzowi Czarzastemu na stanowisku marszałka Sejmu.
Mniej respondentów – 45 proc. – chce natomiast, by polityk kierował pracami Sejmu.
Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu). Czarzasty od 13 listopada 2023 r. był wicemarszałkiem Sejmu.
Przed głosowaniem sprzeciw wobec kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka wyraziły kluby PiS i Konfederacji, koło Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Republikanów. Również koło Razem zadeklarowało, że na jego głosy koalicja rządząca nie może liczyć. Zgodnie z zapowiedziami przeciw kandydaturze Czarzastego zagłosowali cały klub PiS (na sali było 182 posłów tego klubu), wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji (14), całe koło Razem (5 posłów), wszyscy obecni na sali posłowie koła Republikanów (3 posłów), jeden poseł niezrzeszony (Tomasz Rzymkowski) i całe koło Konfederacji Korony Polskiej. Przeciw była też posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska. Buczyńska zapowiadała wcześniej, że jest przeciwna kandydaturze Czarzastego na marszałka ze względu na jego komunistyczną przeszłość.
Jeden poseł KO (Michał Kołodziejczak) i jeden poseł Polski 2050 (Sławomir Ćwik) wstrzymali się od głosu. Za było troje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar, Tomasz Zimoch, Marcin Józefaciuk. Nie głosowało 6 posłów PiS (w tym nieobecni w kraju Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro), 2 posłów KO (Danuta Jazłowiecka, Bogusław Wołoszański), 1 poseł PSL, 1 posłanka Polski 2050, 2 posłów Konfederacji (Michał Wawer i Ryszard Wilk), 1 poseł Republikanów.
Metodologia badania
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
