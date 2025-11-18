18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany.

Sondaż: Czy Polacy chcą, by Czarzasty kierował pracami Sejmu?

W związku z wyborem Czarzastego na nowego marszałka Sejmu Instytut Badań Pollster postanowił zapytać w sondażu o to, czy respondenci chcą polityka Nowej Lewicy na tym stanowisku. Co wynika z badania?

Jak wskazuje nowy sondaż, większość ankietowanych – bo 55 proc. – jest przeciwna Włodzimierzowi Czarzastemu na stanowisku marszałka Sejmu.

Mniej respondentów – 45 proc. – chce natomiast, by polityk kierował pracami Sejmu.