Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu? Wiemy, co uważają Polacy

Większość badanych – 55 proc. – jest zdania, że Włodzimierz Czarzasty nie powinien zostać nowym marszałkiem Sejmu – wskazuje nowy sondaż Instytutu Badań Pollster.

Publikacja: 18.11.2025 19:26

PAP/Tomasz Gzell

PAP/Tomasz Gzell

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Ada Michalak

18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Jest pierwszy komentarz Nawrockiego

Sondaż: Czy Polacy chcą, by Czarzasty kierował pracami Sejmu? 

W związku z wyborem Czarzastego na nowego marszałka Sejmu Instytut Badań Pollster postanowił zapytać w sondażu o to, czy respondenci chcą polityka Nowej Lewicy na tym stanowisku. Co wynika z badania?

Jak wskazuje nowy sondaż, większość ankietowanych – bo 55 proc. – jest przeciwna Włodzimierzowi Czarzastemu na stanowisku marszałka Sejmu. 

Mniej respondentów – 45 proc. – chce natomiast, by polityk kierował pracami Sejmu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty na sali plenarnej Sejmu
Polityka
Sejm wybiera nowego marszałka. Kto zastąpi Szymona Hołownię? Faworytem Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty zastąpił Szymona Hołownię. Został nowym marszałkiem Sejmu

Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który – zgodnie z umową koalicyjną KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy – sprawował funkcję marszałka przez pierwszą połowę kadencji i 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka. Rezygnacja weszła w życie we wtorek o 8.00 (opóźnienie było spowodowane tym, że w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zaplanowano posiedzenia Sejmu). Czarzasty od 13 listopada 2023 r. był wicemarszałkiem Sejmu.

Hołownia i Czarzasty

Hołownia i Czarzasty

Foto: PAP

Przed głosowaniem sprzeciw wobec kandydatury Włodzimierza Czarzastego na marszałka wyraziły kluby PiS i Konfederacji, koło Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Republikanów. Również koło Razem zadeklarowało, że na jego głosy koalicja rządząca nie może liczyć. Zgodnie z zapowiedziami przeciw kandydaturze Czarzastego zagłosowali cały klub PiS (na sali było 182 posłów tego klubu), wszyscy obecni na sali posłowie Konfederacji (14), całe koło Razem (5 posłów), wszyscy obecni na sali posłowie koła Republikanów (3 posłów), jeden poseł niezrzeszony (Tomasz Rzymkowski) i całe koło Konfederacji Korony Polskiej. Przeciw była też posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska. Buczyńska zapowiadała wcześniej, że jest przeciwna kandydaturze Czarzastego na marszałka ze względu na jego komunistyczną przeszłość. 

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Sejm wybrał Włodzimierza Czarzastego na marszałka. Kto jak głosował?

Jeden poseł KO (Michał Kołodziejczak) i jeden poseł Polski 2050 (Sławomir Ćwik) wstrzymali się od głosu. Za było troje posłów niezrzeszonych – Izabela Bodnar, Tomasz Zimoch, Marcin Józefaciuk. Nie głosowało 6 posłów PiS (w tym nieobecni w kraju Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro), 2 posłów KO (Danuta Jazłowiecka, Bogusław Wołoszański), 1 poseł PSL, 1 posłanka Polski 2050, 2 posłów Konfederacji (Michał Wawer i Ryszard Wilk), 1 poseł Republikanów. 

Reklama
Reklama

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Społeczeństwo Osoby Włodzimierz Czarzasty Szymon Hołownia Sejm Marszałek Sejmu

18 listopada – po tym, jak Szymon Hołownia podał się do dymisji – Sejm wybrał nowego marszałka. Kandydatem koalicji rządzącej na to stanowisko był lider Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek. Po burzliwych obradach, podczas których część posłów opuściła salę, Włodzimierz Czarzasty został wybrany.

Sondaż: Czy Polacy chcą, by Czarzasty kierował pracami Sejmu? 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Bronisław Komorowski
Polityka
Bronisław Komorowski: Pierwszemu obywatelowi RP zarzuca się sutenerstwo, a drugi ma rys aferalny
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Jest pierwszy komentarz Nawrockiego
Co planuje Donald Tusk na wybory 2027? Kulisy wyjazdowego posiedzenia klubu KO
Polityka
Co planuje Donald Tusk na wybory 2027? Kulisy wyjazdowego posiedzenia klubu KO
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Estera Flieger, dziennikarka i pu
Polityka
„Rzecz w tym”: „Faszyści z partii Razem”. Kto zawłaszczył patriotyzm? Bitwa o symbole na lewicy
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama