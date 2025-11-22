I choć terminy uchwalenia tych ustaw dzieli około dwóch tygodni, z uwagi na prace w Senacie obie trafiły do prezydenta jednocześnie – 12 listopada. Czas na podjęcie decyzji ma do 3 grudnia. Co zrobi? Z politycznego punktu widzenia sytuacja nie jest jasna, ale więcej wskazuje na to, że prezydent obie ustawy zawetuje. W Sejmie klub PiS się podzielił, a przeciwna była Konfederacja, której elektorat pomógł Nawrockiemu w wyborze na prezydenta. I ta druga wprost zaapelowała o prezydenckie weto w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra.

Z Pałacu Prezydenckiego już płyną sygnały o możliwym wecie ustaw prozwierzęcych

– Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na spotkaniach wprost mówi, że gdyby to od niego to zależało, to zawetowałby obie ustawy – mówi jeden z naszych rozmówców. To informacje nieoficjalne, ale jedna z osób z otoczenia prezydenta o weto apeluje wprost, pod nazwiskiem. Mowa o Tomaszu Obszańskim, doradcy Karola Nawrockiego i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. – Będę rekomendował prezydentowi, aby było weto do tej ustawy. Rozmawiałem z większością organizacji rolniczych i wszyscy liczą na weto, bo nie można wykluczać branży, która przynosi dochody do Skarbu Państwa – mówił w październiku o ustawie zakazującej hodowli na futra.

Wśród działaczy prozwierzęcych często można spotkać się z tezą, że hodowcy mają dostęp do Kancelarii Prezydenta, czego potwierdzeniem ma być post w mediach społecznościowych dokumentujący wizytę w Pałacu Prezydenckim Szczepana Wójcika, najbardziej wpływowego hodowcy norek w Polsce. O prawdopodobnym wecie może też świadczyć wypowiedź Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej. – Nie dla „piątki dla zwierząt” – powiedział w maju w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, odnosząc się do głośnego, nieuchwalonego projektu złożonego w 2020 r. przez PiS, zakładającego właśnie m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach i hodowli zwierząt futerkowych.

I takie sygnały są problemem dla Jarosława Kaczyńskiego. Powód? Ma zupełnie inne poglądy od Nawrockiego.

Jarosław Kaczyński od lat forsuje propozycje prozwierzęce. Nawet wbrew części swojej partii

O swoim poparciu dla zakazu hodowli zwierząt na futra prezes PiS mówi od dawna. Np. w 2017 r. Kaczyński nieoczekiwanie wystąpił w spocie fundacji Viva!, a później nagrał się na potrzeby filmu wyemitowanego podczas konferencji w Parlamencie Europejskim. – Niech futra przejdą do historii, by na świecie było mniej cierpienia zwierząt – przekonywał.