Foto: PAP/Radek Pietruszka
– Sytuacja na dziś jest taka, że prezes PiS mocno obawia się o decyzję prezydenta. Mówi wprost, że może nie być łatwo, bo jego zdaniem dostęp do Pałacu Prezydenckiego i ucha Karola Nawrockiego mają rolnicy, ale organizacje prozwierzęce już nie – mówi "Rzeczpospolitej" osoba znająca dobrze otoczenie Jarosława Kaczyńskiego. Jej zdaniem prezes PiS oczekuje od prezydenta podpisania dwóch ustaw prozwierzęcych.
Pierwszą z nich Sejm uchwalił pod koniec września i przewiduje całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchach. Teoretycznie już teraz jest to ograniczone, a psy mogą być na łańcuchach przez maksymalnie 12 godzin w ciągu doby, jednak podczas kontroli trudno jest ustalić, jak długo zwierzę faktycznie przebywało na uwięzi, więc regulacja ta uchodzi za martwą. Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że na łańcuchach w ogóle nie będzie można trzymać zwierząt, wprowadza też minimalne wymagania dotyczące powierzchni kojców.
Drugą z ustaw Sejm przyjął w połowie października. Dotyczy zakazu hodowli zwierząt na futra, czyli w praktyce norek, bo ten gatunek zdecydowanie dominuje w polskiej hodowli. Przedsiębiorcy prowadzący fermy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 r., a ci, którzy zrobią to do 2031 r., otrzymają odszkodowanie.
I choć terminy uchwalenia tych ustaw dzieli około dwóch tygodni, z uwagi na prace w Senacie obie trafiły do prezydenta jednocześnie – 12 listopada. Czas na podjęcie decyzji ma do 3 grudnia. Co zrobi? Z politycznego punktu widzenia sytuacja nie jest jasna, ale więcej wskazuje na to, że prezydent obie ustawy zawetuje. W Sejmie klub PiS się podzielił, a przeciwna była Konfederacja, której elektorat pomógł Nawrockiemu w wyborze na prezydenta. I ta druga wprost zaapelowała o prezydenckie weto w sprawie zakazu hodowli zwierząt na futra.
– Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na spotkaniach wprost mówi, że gdyby to od niego to zależało, to zawetowałby obie ustawy – mówi jeden z naszych rozmówców. To informacje nieoficjalne, ale jedna z osób z otoczenia prezydenta o weto apeluje wprost, pod nazwiskiem. Mowa o Tomaszu Obszańskim, doradcy Karola Nawrockiego i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. – Będę rekomendował prezydentowi, aby było weto do tej ustawy. Rozmawiałem z większością organizacji rolniczych i wszyscy liczą na weto, bo nie można wykluczać branży, która przynosi dochody do Skarbu Państwa – mówił w październiku o ustawie zakazującej hodowli na futra.
Wśród działaczy prozwierzęcych często można spotkać się z tezą, że hodowcy mają dostęp do Kancelarii Prezydenta, czego potwierdzeniem ma być post w mediach społecznościowych dokumentujący wizytę w Pałacu Prezydenckim Szczepana Wójcika, najbardziej wpływowego hodowcy norek w Polsce. O prawdopodobnym wecie może też świadczyć wypowiedź Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej. – Nie dla „piątki dla zwierząt” – powiedział w maju w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, odnosząc się do głośnego, nieuchwalonego projektu złożonego w 2020 r. przez PiS, zakładającego właśnie m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach i hodowli zwierząt futerkowych.
I takie sygnały są problemem dla Jarosława Kaczyńskiego. Powód? Ma zupełnie inne poglądy od Nawrockiego.
O swoim poparciu dla zakazu hodowli zwierząt na futra prezes PiS mówi od dawna. Np. w 2017 r. Kaczyński nieoczekiwanie wystąpił w spocie fundacji Viva!, a później nagrał się na potrzeby filmu wyemitowanego podczas konferencji w Parlamencie Europejskim. – Niech futra przejdą do historii, by na świecie było mniej cierpienia zwierząt – przekonywał.
W pierwszej kadencji rządów PiS podpisał się nawet pod ustawą zakazującą hodowli norek, która ostatecznie nie została złożona w Sejmie, a do prawdziwej ofensywy ruszył po wyborach w 2019 r. – To jest naprawdę potrzebne, tutaj dzieje się wiele złego i naprawdę musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę – powiedział w filmiku na TikToku, zapowiadającym złożenie „piątki dla zwierząt”. A potem parł do uchwalenia tego projektu, mimo że spowodował on kryzys w PiS i ustąpienie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
rozmówca z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego
Dlatego nasi rozmówcy z otoczenia prezesa PiS mówią o coraz większym napięciu w oczekiwaniu na decyzję Nawrockiego. – Z jednej strony, prezes nie chce naciskać na prezydenta w sprawie łańcuchów i norek, z drugiej, chciałby jednak pokazać, że ma na niego przełożenie. No bo jeśli nie będzie miał go w tej sprawie, to czy będzie miał w innych? – pyta retorycznie osoba z otoczenia prezesa PiS. I dodaje, że Kaczyński „ma nadzieję na rozsądek ze strony prezydenta”. Chodzi o to, że ustawa zakazująca hodowli zwierząt na futra nie jest wcale jednoznacznie negatywnie oceniana przez hodowców.
Przykład? Daniel Żurek z Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych powiedział po jej uchwaleniu, że nie będzie apelować o prezydenckie weto. Dodał, że potrzebny byłby dłuższy okres przejściowy – najlepiej dziesięcioletni, ale i tak uchwalony przez Sejm ośmioletni okres stopniowego wygaszania hodowli zwierząt futerkowych to „absolutne minimum”.
Szczepan Wójcik, hodowca norek
Nieco inaczej ustawę ocenia ikona branży futerkowej, czyli Szczepan Wójcik. – Ustawa przyjęta przez Sejm jest prawem absolutnie złym, krzywdzącym, uderzającym w polskie rolnictwo i w polską gospodarkę. Rolnicy zastanawiają się, który sektor produkcji rolnej będzie kolejny. Szczególnie zaniepokojeni są hodowcy drobiu – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.
Jednak nawet on nie ukrywa, że branża futerkowa zdaje sobie sprawę z „pistoletu przystawionego do głowy”. – Nie zgadzamy się z tą ustawą, co nie zmienia faktu, że sytuacja jest dość specyficzna, bo Bruksela wpisała norkę na listę gatunków inwazyjnych. Dokonujemy dziś wyboru: czy mieć dwa lata hodowli, czy osiem przy niezmienionych warunkach, jak przewiduje ustawa przyjęta przez Sejm – wyjaśnia, dodając, że on osobiście uszanuje każdą decyzję prezydenta.
Dochodzi do tego coraz mocniejszy lobbing działaczy prozwierzęcych. Kilka dni temu grupa ok. 30 prawników złożyła do prezydenta apel o podpisanie ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. – Zorganizowaliśmy kilka wydarzeń związanych z pisaniem listów do prezydenta, np. w Góreczkach, siedzibie największej fermy norek, gdzie pod apelem do Karola Nawrockiego podpisywali się mieszkańcy. Kilka dni temu opublikowaliśmy wyniki badania CBOS, z którego wynika, że 66 proc. Polaków liczy na podpisanie przez prezydenta ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Zaprosiliśmy też parę prezydencką do udziału w Dniu Bez Futra w Kawęczynie, kolejnej wsi, której mieszkańcy muszą liczyć się z uciążliwym sąsiedztwem ferm zwierząt futerkowych – relacjonuje Marta Korzeniak, koordynatorka kampanii „Cena Futra” w stowarzyszeniu Otwarte Klatki.
Paweł Suski z KO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, mówi, że liczy się z każdą decyzją prezydenta. – Przygotowujemy się też oczywiście na możliwość weta. W tej okoliczności będziemy starać się rozmawiać z posłami PiS – mówi. Po co? Bo, zdaniem Suskiego, może udać się skonstruować większość pozwalającą przełamać prezydenckie weto. – Trzeba do tego trzech piątych Sejmu, czyli 276 posłów. Za ustawą łańcuchową głosowało 280 posłów, za zakazem hodowli na futra aż 339. Gdyby prezes Kaczyński chciał dać Nawrockiemu prztyczka w nos, miałby ku temu wyśmienitą okazję – dodaje.
