W piątek 26 września Sejm przyjął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawę łańcuchową. Ustawa, zakładająca zakaz trzymania psów na uwięzi w niemal każdym przypadku, trafi teraz do Senatu.

„Ustawa łańcuchowa” przyjęta. Psy co do zasady bez łańcuchów

W głosowaniu wzięło udział 415 posłów: 280 zagłosowało „za” przyjęciem ustawy, przeciw było 105, a 30 wstrzymało się od głosu.

Przyjęty przez Sejm projekt zakłada całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi, tj. na łańcuchach. Po wejściu ustawy w życie dozwolone będzie jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na trzymanie psów na uwięzi przez najwyżej 12 godzin w ciągu doby – jak jednak wskazują eksperci, przepis ten był w praktyce martwy. Podczas kontroli trudno jest bowiem ustalić, ile czasu zwierzę przebywało przywiązane na uwięzi, co dawało pole do nadużyć ze strony właścicieli zwierząt i gospodarstw.