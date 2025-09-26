Aktualizacja: 26.09.2025 16:19 Publikacja: 26.09.2025 15:02
W piątek 26 września Sejm przyjął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawę łańcuchową. Ustawa, zakładająca zakaz trzymania psów na uwięzi w niemal każdym przypadku, trafi teraz do Senatu.
W głosowaniu wzięło udział 415 posłów: 280 zagłosowało „za” przyjęciem ustawy, przeciw było 105, a 30 wstrzymało się od głosu.
Przyjęty przez Sejm projekt zakłada całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi, tj. na łańcuchach. Po wejściu ustawy w życie dozwolone będzie jedynie krótkotrwałe, wyjątkowe sytuacje trzymania psów na uwięzi – m.in. w trakcie prac gospodarskich albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Dotychczasowe przepisy pozwalały na trzymanie psów na uwięzi przez najwyżej 12 godzin w ciągu doby – jak jednak wskazują eksperci, przepis ten był w praktyce martwy. Podczas kontroli trudno jest bowiem ustalić, ile czasu zwierzę przebywało przywiązane na uwięzi, co dawało pole do nadużyć ze strony właścicieli zwierząt i gospodarstw.
Ponadto, projekt wprowadza minimalne wymogi powierzchni dla kojców: 10 m2 dla psów o wzroście poniżej 50 cm (w kłębie), 15 m2 dla psów o wzroście od 51 do 65 cm, a 20 m2 dla większych psów. Ignorowanie przepisów o łańcuchach i kojcach skutkować może nałożeniem na właścicieli zwierząt wysokich kar.
„Utrzymywanie zwierząt na łańcuchu jest niehumanitarne i wiąże się niejednokrotnie z konsekwencjami noszącymi znamiona znęcania się nad zwierzętami, takimi jak: wrastanie łańcuchów w szyję, utrzymywanie zwierząt na zbyt ciężkich łańcuchach w stosunku do ich wielkości, przymarzanie łańcuchów do ciała zwierząt zimą. W ocenie wnioskodawców jedyną dopuszczalną i humanitarną formą ograniczenia ruchu na posesji prywatnej powinien być kojec” – argumentowali autorzy projektu.
Uchwalenie projektu jest efektem prac sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Projektem tzw. ustawy łańcuchowej komisja zajęła się w pierwszej kolejności, gdyż – jak wskazuje przewodnicząca komisji i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) – w jego sprawie najłatwiejsze będzie osiągnięcie politycznego porozumienia.
