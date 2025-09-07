Komisja nadzwyczajna powstała, by rozpatrzyć rekordową liczbę projektów, dotyczących zwierząt

Została ona powołana w październiku ubiegłego roku z powodu rekordowo dużej liczby projektów dotyczących praw zwierząt, które wpłynęły w tej kadencji do Sejmu. Najgłośniejszym z nich jest projekt obywatelski „Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt”, który trafił na Wiejską z podpisami pół miliona osób i wsparciem znanych postaci kultury, takich jak Daniel Olbrychski, Maja Ostaszewska, Robert Janowski czy Olga Tokarczuk.

Na tym katalog ustaw prozwierzęcych się nie kończy. W sumie do komisji nadzwyczajnej trafiło aż dziesięć projektów, z czego dwa dotyczą zakazu hodowli zwierząt na futra, a kolejne dwa – zakazu stosowania głośnych fajerwerków. Inne dotyczą m.in. ograniczenia liczby pasażerów ciągniętych przez konie w drodze do Morskiego Oka czy też powszechnego czipowania psów i kotów. Projekty zostały głównie złożone przez posłów rządzącej koalicji, ale swoje propozycje ma też będąca w opozycji prawica.

Przewodnicząca komisji, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z KO, mówi „Rzeczpospolitej”, że najpierw rozpatrywana ma być właśnie ustawa dotycząca łańcuchów. Jej pierwsze czytanie zaplanowano już na wtorek, 9 września.

Projekt o zakazie stosowania łańcuchów uchodzi za najłatwiejszy do uchwalenia

Dlaczego akurat ten projekt? Zdaniem wicemarszałek Niedzieli, w jego sprawie najłatwiej będzie dojść do politycznego porozumienia. – Prowadziłam wiele rozmów, z których wynika, że wszystkie kluby w Sejmie nie będą przeciw temu projektowi, ale też nie wprowadzą dyscypliny podczas głosowania – mówi. – Jestem przekonana, że nasza komisja powstała po to, by naprawdę zrobić coś dla zwierząt. Nie wykluczam więc ewentualnego zrobienia kroku w tył, posłuchania wszystkich stron, wprowadzenia poprawek do projektu po to, by Sejm przyjął to, co jest możliwe w obecnym układzie politycznym – dodaje.

O możliwych poprawkach mówi też Katarzyna Piekarska. – Jesteśmy otwarci na dyskusję, chcemy też długiego vacatio legis, by nie zaskoczyć właścicieli zwierząt obowiązkiem budowania kojców – mówi.