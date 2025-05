Polityczne Michałki: Kto więcej zyskał: Mentzen czy Nawrocki? Trzaskowski zaskoczył Siewierą

W ostatnich dniach Trzaskowski zebrał również poparcie od Szymona Hołowni oraz Magdaleny Biejat. Szczególnie to drugie ma polityczne znaczenie, ponieważ zostało poprzedzone jasną deklaracją dotyczącą polityki mieszkaniowej. – To deklaracja weta ustawy z programem dopłat do kredytów mieszkaniowych była tym, co przemówiło do wyborców lewicy – zaznacza Kolanko. Trzaskowski konsekwentnie wzmacnia swój przekaz skierowany do młodego elektoratu. Rozpoczął serię spotkań z młodzieżą akademicką i mieszkańcami mniejszych miejscowości. – Cały czas jeździ Trzaskobus – dodaje Kolanko.

„Polityczne Michałki” podkreślają, że Trzaskowskiemu udało się uniknąć wrażenia paniki po pierwszej turze wyborów. – To nie była powtórka z Komorowskiego w 2015 roku – ocenia Kolanko. Strategia spokoju i aktywności terenowej może okazać się kluczowa w nadchodzącym starciu wyborczym.