Monitor Polski z 20 października 2025 r. (poz. 1085-1093)

1088 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2025 r. nr rej. 592/2025 o nadaniu odznaczenia

1087 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 574/2025 o nadaniu odznaczenia

1086 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

1085 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026