Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 20 października 2025 r. (poz. 1085-1093)

Publikacja: 20.10.2025 20:50

dział prawa

1093 Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”  

1092 Zarządzenie nr 24/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego  

1091 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2025 r. nr rej. 598/2025 o nadaniu odznaczeń  

1090 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2025 r. nr rej. 597/2025 o nadaniu odznaczeń  

1089 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr rej. 593/2025 o nadaniu orderu  

Reklama
Reklama

1088 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2025 r. nr rej. 592/2025 o nadaniu odznaczenia 

1087 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 574/2025 o nadaniu odznaczenia 

1086 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. 

1085 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp

1093 Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”  

1092 Zarządzenie nr 24/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego  

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia kupił wódkę na stacji benzynowej, wypił i odjechał. SN wydał wyrok
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula, posłanka PSL Urszula Pasławska
Prawo w Polsce
Związki partnerskie. Rząd pokazał nowy projekt ustawy. Co zawiera?
Deregulacja w spadkach. Będzie prościej i nowocześniej
Spadki i darowizny
Deregulacja w spadkach. Będzie prościej i nowocześniej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie