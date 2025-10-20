Monitor Polski z 20 października 2025 r. (poz. 1085-1093)

Aktualizacja: 20.10.2025 21:40 Publikacja: 20.10.2025 20:50
1093 Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 14 października 2025 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”
1092 Zarządzenie nr 24/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego
1091 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2025 r. nr rej. 598/2025 o nadaniu odznaczeń
1090 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2025 r. nr rej. 597/2025 o nadaniu odznaczeń
1089 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2025 r. nr rej. 593/2025 o nadaniu orderu
1088 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2025 r. nr rej. 592/2025 o nadaniu odznaczenia
1087 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr rej. 574/2025 o nadaniu odznaczenia
1086 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.
1085 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026
