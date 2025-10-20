Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 20 października 2025 r. (poz. 1407-1420)

Publikacja: 20.10.2025 21:01

dział prawa

1420 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

1419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

1418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

1417 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

1416 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 

1415 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

1414 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 

1413 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  

1412 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., w wersji tej Umowy nadanej Drugą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 31-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 30 kwietnia 1976 r., wraz z Trzecią Poprawką przyjętą Rezolucją nr 45-3 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 28 czerwca 1990 r. oraz z Czwartą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 52-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 23 września 1997 r. 

1411 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.  

1410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2025 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

1409 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

1408 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  

1407 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r.

