Dziennik Ustaw z 20 października 2025 r. (poz. 1407-1420)

1420 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

1419 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

1418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1417 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

1416 Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne