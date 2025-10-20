Wojna tuż za granicą, a politycy się kłócą. Spory ucichły tylko na dwa dni

Dlaczego rząd Donalda Tuska nie bryluje w sondażach mimo kontynuacji zbrojeniowych inwestycji? Jak wygląda dziś nasza gotowość obronna? Czy politycy potrafią stanąć ponad podziałami? I kto może skorzystać na politycznej walce w 2027 roku?

Reklama Reklama

Polska armia między modernizacją a ograniczeniami

– Na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż na przykład Ukraina, dlatego że jesteśmy członkiem NATO – mówi Artur Bartkiewicz, zwracając uwagę, że bezpieczeństwo Polski opiera się dziś przede wszystkim na sojuszach i obecności Amerykanów w Europie. Dziennikarz przypomina, że jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku europejskie armie przygotowywały się raczej do misji ekspedycyjnych niż do wojny obronnej. – Wydawało się, że konflikty takie jak II wojna światowa to melodia przeszłości – zaznacza Bartkiewicz.

Przełomem okazał się 2014 r. i aneksja Krymu. – To był sygnał alarmowy dla Europy. Od tego czasu zaczęła się przebudowa armii w klasycznym kierunku – podkreśla rozmówca. Proces ten jednak nie jest zakończony. Polska, mimo szybkich zakupów zbrojeniowych, wciąż czeka na dostawy sprzętu i boryka się z problemem produkcji amunicji.

– Rosja produkuje dziś więcej amunicji artyleryjskiej niż całe NATO – zauważa Bartkiewicz. W jego ocenie, zachodnie gospodarki, w tym Polska, nie są przygotowane na przestawienie się na tory wojenne bez obniżenia poziomu życia. – Władimir Putin jednym ruchem może zdecydować, że Rosja produkuje armaty zamiast masła. W demokracji tak to nie działa – dodaje.