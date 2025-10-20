Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak urozmaicić spacery i biegi? Eksperci mają niecodzienny pomysł. „Zaczynać powoli”

Chodzenie lub bieganie to wartościowe formy aktywności fizycznej, które mogą przynieść liczne korzyści zdrowotne. Jednak każdy trening z czasem może stać się monotonny. Jak temu zaradzić? Eksperci mają niecodzienny pomysł.

Publikacja: 20.10.2025 18:17

Jak urozmaicić spacery i biegi? Eksperci mają niecodzienny pomysł. „Zaczynać powoli”

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego chodzenie wspak może być dobrym urozmaiceniem aktywności fizycznej?
  • Czym chodzenie tyłem różni się od chodzenia do przodu?
  • Jak zacząć chodzić do tyłu i na co zwracać uwagę?

Szybki spacer to proste ćwiczenie fizyczne, które może pozwolić m.in. wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję układu krążenia lub zredukować stres. Jak urozmaicić treningi?

Okazuje się, że chodzenie do tyłu może stanowić wartościową odmianę codziennych ćwiczeń. Odwrócenie kierunku chodu postawi przed ciałem nowe wymagania.

Czytaj więcej

Badania wykazały, że kiedy wymagania są tak niewielkie, większość osób nie ma problemu z ich przestr
Nauka
Już tak niewielka dawka ćwiczeń wystarczy, by poprawić kondycję. Nowe wyniki badań

Jakie korzyści może dać chodzenie do tyłu?

Jak donosi amerykańska agencja Associated Press, zajmująca się biomechaniką Janet Dufek, która wykłada na Uniwersytecie Newady w Las Vegas, badała mechanikę chodzenia oraz lądowania po skokach, by znaleźć sposoby zapobiegania kontuzjom oraz poprawy wydolności fizycznej. – W mojej okolicy widzę wiele osób, które spacerują, i to dobrze, ale wciąż obciążają te same elementy swojego aparatu ruchu. Chodzenie do tyłu wprowadza elementy treningu przekrojowego, nieco odmienną aktywność – powiedziała AP Dufek.

Reklama
Reklama

Wprowadzanie urozmaiceń do ćwiczeń fizycznych może pomóc zapobiec kontuzjom przeciążeniowym, które mogą wystąpić w wyniku wielokrotnego angażowania tych samych grup mięśni. Trening przekrojowy (trening wszechstronny) łączy różne rodzaje ćwiczeń, np. siłowe, wytrzymałościowe, kondycyjne i koordynacyjne, angażuje różne grupy mięśniowe – rozpoczęcie chodzenia w tył działa podobnie, ale w mikroskali.

Według ekspertów, u ludzi cofanie się może zwiększać elastyczność mięśni tylnych uda, wzmacniać niedostatecznie używane mięśnie oraz stymulować mózg, gdy ciało przyzwyczaja się do nowego ruchu i postawy. Przy takim ćwiczeniu mięśnie angażowane są inaczej niż podczas chodzenia do przodu. Taki rodzaj aktywności może zatem stanowić nie tylko ciekawe urozmaicenie treningów, ale być skutecznym narzędziem w rehabilitacji po kontuzjach lub zabiegach, wykorzystywanym przy dolegliwościach kolan czy stóp. Chodzenie do tyłu może poprawić równowagę i koordynację, dzięki takim ćwiczeniom można również wzmocnić mięśnie tylnej części ciała i mięśnie stabilizujące kręgosłup.

Czytaj więcej

Wyniki badań dowiodły, że osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które c
Nauka
Oto skuteczny sposób na bóle pleców. Nowe odkrycie norweskich naukowców

Chodzenie do tyłu a poruszanie się do przodu

Czym różni się chodzenie do tyłu od poruszania się w tradycyjny sposób? – Z perspektywy siły i wzorca ruchu, różnica jest znaczna – powiedziała AP Janet Dufek. Dodała, że zamiast lądować na pięcie, najpierw stawia się przednią część stopy, często delikatnie, a pięta często nie ma kontaktu z podłożem. – Zmniejsza to zakres ruchu w stawie kolanowym, co pozwala na wykonywanie aktywności bez obciążania stawu – wyjaśniła ekspertka.

Jak zacząć? Powoli, z uwagi na ryzyko związane z upadkiem. Cytowany przez AP Kevin Patterson, trener osobisty z Nashville w stanie Tennessee, uważa, że najbezpieczniejszym miejscem do rozpoczęcia ćwiczenia chodu w tył będzie bieżnia. Urządzenie można ustawić na niską prędkość, jednak Patterson woli je wyłączyć, wówczas jego klienci stopami wprawiają pas w ruch. – Rozruch może chwilę zająć, ale potem to oni napędzają bieżnię – zaznaczył. Trener dodał, że zaleca wszystkim swoim podopiecznym chód w tył jako ćwiczenie pomocnicze lub jako element rozgrzewki. W rozmowie z AP podkreślił, że bieżnia jest szczególnie dobra dla starszych osób, ponieważ uchwyty boczne zmniejszają ryzyko upadku.

Bieganie do tyłu to dla niektórych sposób na pokonanie maratonu

Chodzenie do tyłu można też jednak z powodzeniem uprawiać nie tylko na bieżni w domu czy na siłowni, lecz także na świeżym powietrzu. Janet Dufek sugeruje, by początkowo odbywać jednominutowy marsz wstecz podczas dziesięciominutowego spaceru, a następnie stopniowo wydłużać czas i dystans, w miarę uzyskiwania wprawy i pewności. Możliwe jest także ćwiczenie z drugą osobą, twarzą w twarz. W takim układzie jedna osoba idzie do przodu, druga do tyłu, a potem następuje zmiana pozycji.

Reklama
Reklama

Rozpoczynając chodzenie wspak należy skupić się na technice stawiania stóp i ustawiania sylwetki. Dodatkowe obciążenie należy wprowadzać stopniowo. Gdy ćwiczy się w plenerze, należy regularnie spoglądać przez ramię, by sprawdzać trasę. Warto unikać zatłoczonych miejsc oraz nierównego terenu.

Czytaj więcej

Jak piszą naukowcy, brak aktywności fizycznej jest głównym czynnikiem ryzyka zgonu z przyczyn ogólny
Nauka
Wystarczy już kilka minut każdego dnia, aby przedłużyć życie. Nowe wyniki badań

Kto opanuje chodzenie do tyłu, może spróbować biegać w ten sposób. Są tacy, którzy pokonują tyłem nawet maraton, czyli 42,195 km.

Należy zaznaczyć, że są sytuacje, w których bieganie do tyłu jest całkiem naturalne. Można je zaobserwować na każdym meczu koszykówki czy piłki nożnej, szczególnie w sytuacjach, gdy zawodnicy przechodzą do strefy obrony – przemieszczają się wówczas do tyłu, zwróceni w stronę atakujących rywali.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / AP

Zdrowie Społeczeństwo sport

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego chodzenie wspak może być dobrym urozmaiceniem aktywności fizycznej?
  • Czym chodzenie tyłem różni się od chodzenia do przodu?
  • Jak zacząć chodzić do tyłu i na co zwracać uwagę?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Szybki spacer to proste ćwiczenie fizyczne, które może pozwolić m.in. wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję układu krążenia lub zredukować stres. Jak urozmaicić treningi?

Okazuje się, że chodzenie do tyłu może stanowić wartościową odmianę codziennych ćwiczeń. Odwrócenie kierunku chodu postawi przed ciałem nowe wymagania.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pomiary cech fizyczno-chemicznych wody źródła w okolicy Nowego Miasta nad Pilicą. Fot. Weronika Skor
Materiał Partnera
Język natury. Źródła jako świadkowie zmian klimatu i działalności człowieka
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Każdy nowy szczegół wiedzy o układzie nerwowym może być bezcenny. Fot. bluebackimage /AdobeStock
Materiał Partnera
Od nikotyny po alzheimera. Nowy model receptorów może zmienić badania nad mózgiem
Rozwój terytorialny pierwszego państwa piastowskiego. Źródło: PNAS
Materiał Partnera
Pierwszy kryzys gospodarczy w Polsce. Co zbudowało i pogrzebało państwo Piastów?
Naukowcy próbują przewidzieć konsekwencje rozmrażania wiecznej zmarzliny m.in. na terenie Alaski
Nauka
Naukowcy „przebudzili" prastare mikroby z wiecznej zmarzliny. Po co to zrobili?
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
AI ma być pomocą dla medycyny. Fot. Mitrey/Pixabay
Materiał Partnera
Zanim AI trafi do lekarza. Naukowcy tworzą narzędzie do oceny medycznych algorytmów
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie