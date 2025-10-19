Obecnie trwają prace aż nad czterema projektami nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt rządowy, opublikowany 10 października, trafił do ponownych konsultacji publicznych. Trzy pozostałe – senacki, Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga, a także Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy – znajdują się już na etapie prac sejmowych z uwagi na odmienny od rządowego tryb procedowania. Projekty łączy wspólny cel: zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży, reklamy i promocji alkoholu, w tym zwłaszcza piwa. Dotyczą ich też wspólne problemy.

Po pierwsze – niekonsekwencja planowanych zmian sprawia, że sektor piwowarski staje się nieproporcjonalnie obciążony w debacie dotyczącej polityki alkoholowej. Projekt w zasadzie pomija problem spożycia alkoholi wysokoprocentowych.

Po drugie – daleko idąca ingerencja w branżę alkoholową narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności.

Po trzecie – część proponowanych rozwiązań jest niejasna, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa do praktycznego wdrożenia.

Po czwarte zaś projekt rządowy i projekt Lewicy powielają te same rozwiązania, co podaje w wątpliwość zasadność procedowania ich równolegle.