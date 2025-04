Od września 2022 roku przekazaliśmy do prokuratury ok. 660 sygnałów dotyczących samych tylko reklam alkoholu w mediach społecznościowych. Wspomniana liczba pokazuje jak istotny jest to problem, jak masowa jest to również skala. Większość zebranych przez nas sygnałów to informacje od konsumentów, którzy, jak widać, są świadomi destrukcyjnej roli takich przekazów reklamowych. Do prokuratury przekazaliśmy m.in. głośną sprzed kilku miesięcy sprawę wódki sprzedawanej za mniej niż 10 zł czy wina poniżej 2 zł w popularnych dyskontach. Robimy to także z wszystkimi promocjami „wielosztuk”, które dostępne są w aplikacjach i gazetkach sklepowych. Ale nie brakuje też sygnałów o reklamach w postaci plakatów promujących alkohol, pojawiających się na drzwiach sklepów, czy też zdjęć bądź grafik publikowanych na kontach znanych influencerów.

Jakie są dotychczasowe efekty tych działań?

Niestety, dość mizerne, organy ścigania są mocno obciążone innymi sprawami i nie traktują tych zgłoszeń wystarczająco poważnie. Dlatego też przekazanie sygnału do prokuratury nie zawsze oznacza dla nas koniec tematu. Często, jak w przypadku wspomnianej promocji wina w dyskoncie, oferowania voucherów na piwo czy promocji „abonamentowej” w popularnej sieci sklepów, musimy podejmować dalsze kroki prawne i po odmowie wszczęcia postępowania przez prokuraturę, konsekwentnie ponownie o nie wnosić. Niestety, zdarza się, że sądy nie widzą nic złego w promocjach typu „abonament na piwo” – uznając, że ten rodzaj promocji nie zachęca do większego spożycia alkoholu. W Polsce wciąż jest bardzo duża tolerancja dla reklamy alkoholu, pomijane są skutki społeczne czy zdrowotne, podobnie jak w przypadku jednorazowych e-papierosów. Dlatego nie ograniczamy się do działań formalnych w postaci zawiadomień. Nasz udział w dyskusji na temat ograniczania promocji kultury spożycia alkoholu trwa od kilku lat. Na rosnący problem dotyczący niedozwolonego reklamowania napojów alkoholowych w mediach społecznościowych wskazywaliśmy choćby w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu na początku 2023 r. Od lat niezmiennie uważamy, że biorąc pod uwagę skalę i nasilenie zjawiska, konieczne jest wprowadzenie przepisów raz na zawsze rozwiewających wątpliwości interpretacyjne dotyczące zarówno przekazów zachęcających do zakupu alkoholi, jak i procesu kupowania w e-sklepach.

Ministerstwo Zdrowia niedawno zaproponowało podwyższenie kar za nielegalną reklamę i promocję alkoholu. Jak UOKiK ocenia takie rozwiązanie? Czy istnieją dane potwierdzające, że wyższe grzywny mogą skutecznie ograniczyć ten proceder?

Nie mamy twardych danych, które pozwalają kategorycznie stwierdzić, że wyższe grzywny skutecznie ograniczą ten proceder. Jednak trzeba pamiętać, że sankcje finansowe mają przede wszystkim działać odstraszająco, a żeby tak się stało, to muszą być odpowiednio dotkliwe i nieuchronne – czyli skutecznie egzekwowalne.