Widoczna zmiana nastąpiła po sześciu miesiącach od rozpoczęcia projektu. Po tym okresie część obserwowanych mikrobów zaczęła wytwarzać tzw. biofilm. Jest to śluzowata struktura, która chroni mikroby i ułatwia ich rozprzestrzenianie się.

„To jedna z największych niewiadomych w reakcjach klimatycznych”

Naukowcy przekonują, że ożywione po tysiącach lat mikroby są „w pełni zdolne do utrzymania silnego życia, które może rozkładać materię organiczną i uwalniać ją w postaci dwutlenku węgla”. Główny autor badania nie ma wątpliwości: „To w żadnym wypadku nie są martwe próbki”.

W jakim kontekście umieścić wyniki najnowszego badania? Celem projektu nie było tylko i wyłącznie „wskrzeszenie” prastarych form życia. Autorzy badania sięgają nie tylko w przeszłość, ale myślą także o przyszłości. Perspektywa szybkiego ocieplania się ziemskiego klimatu nasuwa pytania o możliwe konsekwencje topnienia wiecznej zmarzliny. „Chcieliśmy przeprowadzić symulację tego, co dzieje się latem na Alasce, w przyszłych warunkach klimatycznych, w których te temperatury docierają do głębszych warstw wiecznej zmarzliny” – wyjaśnia Tristan Caro.

Z jednej strony zagrożeniem mogą być ogromne pokłady gazów (głównie dwutlenku węgla i metanu) zgromadzone w zmarzlinie, a uwalniane stopniowo w trakcie jej rozmrażania.

Nasuwa się również pytanie o to, jaka materia organiczna znajduje się pod lodową powierzchnią. Czy topnienie „ożywi” prehistoryczne mikroby? A jeśli tak, czy są one realnym zagrożeniem dla ludzkości? Na razie eksperci mówią o „jednej z największych niewiadomych” w kontekście postępujących zmian klimatycznych.