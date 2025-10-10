Rzeczpospolita
Ekonomia
63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw

Komisja przekazała właśnie prawie 50 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie producentów owoców i warzyw w Bułgarii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce i Rumunii. Polska dostanie najwięcej, bo 14,8 mln euro. Zmiany klimatu kosztują coraz więcej.

Publikacja: 10.10.2025 14:34

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący przeznaczenia prawie 50 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników – producentów owoców, warzyw i orzechów.

Polska będzie największym beneficjentem, dostaniemy w przeliczeniu na złotówki 63 mln zł, a do rolników może trafić nawet trzy razy więcej, ponieważ państwa członkowskie mogą uzupełnić to wsparcie środkami krajowymi w wysokości do 200 proc.

Ile dostaną rolnicy z UE? Zmiany klimatu kosztują

Komisja przyznała 7,4 mln euro Bułgarii, 10,8 mln euro Węgrom, 4,2 mln euro Łotwie, 1,1 mln euro Litwie, 14,8 mln euro Polsce i 11,5 mln euro Rumunii.

W ten sposób Bruksela chce wyrównać rolnikom szkody, we wszystkich tych krajach dużą część zbiorów owoców, warzyw, orzechów i nasion zniszczyły późne przymrozki, następnie grad i ulewne deszcze. W przypadku tego rodzaju wsparcia ważne jest tempo, w którym pieniądze trafią do rolników. Dlatego kraje muszą dokonać płatności dla rolników z tytułu nadzwyczajnego wsparcia finansowego do końca kwietnia 2026 r.

– Częstsze i bardziej ekstremalne zdarzenia pogodowe, tym razem mające wpływ na rolników z sześciu państw członkowskich, uwypuklają zmienność i niepewność warunków pracy rolników. Dzisiejsza pomoc przyniesie niewielką ulgę rolnikom, którzy w tym roku stracili swoje uprawy i dochody. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest łagodzenie zmiany klimatu, ale także przystosowanie się do niej – mówi Christophe Hansen, komisarz do spraw rolnictwa i żywności, który odwiedził ostatnio projekty nawadniania w Rumunii i Bułgarii.

Kosztowne przymrozki dla branży rolniczej

Zmiany klimatyczne są kosztowne dla rolników – wiosną 2025 r. w Bułgarii panowała niezwykła pogoda, wysokie temperatury w lutym spowodowały zbyt wczesne kwitnienie drzew owocowych, dlatego późniejsze przymrozki w marcu i kwietniu uszkodziły wiele upraw, zwłaszcza migdałów, jabłek, moreli, wiśni, brzoskwini, gruszek, śliwek i orzechów włoskich. Podobnie na Łotwie po ciepłej kwietniowej pogodzie nastąpił mróz i ulewne deszcze, które zniszczyły drzewa owocowe, jagody i warzywa. Również na Litwie, po wcześniejszych ciepłych dniach przymrozki w kwietniu i maju uszkodziły uprawy owoców. Na Węgrzech mróz w kwietniu i maju dotknął prawie cały kraj, uszkadzając także uprawy owoców – jabłek, moreli, wiśni, brzoskwiń, gruszek i pigwy. Polska stanęła w obliczu długich mrozów w kwietniu i maju, a następnie silnych gradów, na których ucierpiały jagody, porzeczki, wiśnie i ogórki. Rumunia także poniosła znaczne straty w produkcji owoców.

Środki pochodzą z rezerwy rolnej w ramach obecnej wspólnej polityki rolnej (2023–2027), rezerwa dysponuje co najmniej 450 mln euro rocznie, aby pomóc rolnikom w radzeniu sobie z zakłóceniami na rynku lub wyjątkowymi zdarzeniami, które mają wpływ na produkcję lub dystrybucję. Komisja dostrzegła, że niekorzystne zjawiska klimatyczne, które prowadzą do strat w zbiorach, są coraz częstsze, dlatego wprowadzi uproszczenia w kolejnych płatnościach kryzysowych w ramach planów strategicznych WPR dla rolników – w przypadku klęsk żywiołowych. Komisja chce podwoić wartość rezerwy rolnej w następnej Wspólnej Polityce Rolnej.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Rolnictwo Klimat straty Zmiany klimatu warzywa owoce

