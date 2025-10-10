– Częstsze i bardziej ekstremalne zdarzenia pogodowe, tym razem mające wpływ na rolników z sześciu państw członkowskich, uwypuklają zmienność i niepewność warunków pracy rolników. Dzisiejsza pomoc przyniesie niewielką ulgę rolnikom, którzy w tym roku stracili swoje uprawy i dochody. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest łagodzenie zmiany klimatu, ale także przystosowanie się do niej – mówi Christophe Hansen, komisarz do spraw rolnictwa i żywności, który odwiedził ostatnio projekty nawadniania w Rumunii i Bułgarii.

Kosztowne przymrozki dla branży rolniczej

Zmiany klimatyczne są kosztowne dla rolników – wiosną 2025 r. w Bułgarii panowała niezwykła pogoda, wysokie temperatury w lutym spowodowały zbyt wczesne kwitnienie drzew owocowych, dlatego późniejsze przymrozki w marcu i kwietniu uszkodziły wiele upraw, zwłaszcza migdałów, jabłek, moreli, wiśni, brzoskwini, gruszek, śliwek i orzechów włoskich. Podobnie na Łotwie po ciepłej kwietniowej pogodzie nastąpił mróz i ulewne deszcze, które zniszczyły drzewa owocowe, jagody i warzywa. Również na Litwie, po wcześniejszych ciepłych dniach przymrozki w kwietniu i maju uszkodziły uprawy owoców. Na Węgrzech mróz w kwietniu i maju dotknął prawie cały kraj, uszkadzając także uprawy owoców – jabłek, moreli, wiśni, brzoskwiń, gruszek i pigwy. Polska stanęła w obliczu długich mrozów w kwietniu i maju, a następnie silnych gradów, na których ucierpiały jagody, porzeczki, wiśnie i ogórki. Rumunia także poniosła znaczne straty w produkcji owoców.

Środki pochodzą z rezerwy rolnej w ramach obecnej wspólnej polityki rolnej (2023–2027), rezerwa dysponuje co najmniej 450 mln euro rocznie, aby pomóc rolnikom w radzeniu sobie z zakłóceniami na rynku lub wyjątkowymi zdarzeniami, które mają wpływ na produkcję lub dystrybucję. Komisja dostrzegła, że niekorzystne zjawiska klimatyczne, które prowadzą do strat w zbiorach, są coraz częstsze, dlatego wprowadzi uproszczenia w kolejnych płatnościach kryzysowych w ramach planów strategicznych WPR dla rolników – w przypadku klęsk żywiołowych. Komisja chce podwoić wartość rezerwy rolnej w następnej Wspólnej Polityce Rolnej.