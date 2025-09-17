Aktualizacja: 17.09.2025 15:36 Publikacja: 17.09.2025 14:17
W najbliższych dniach w pogodzie czekają nas najpierw upały, a później przymrozki
Wysokie temperatury pojawić mają się już w weekend, kiedy do naszego kraju dotrze gorące powietrze znad Afryki.
W ostatnich dniach w pogodzie obserwować można było dosyć wyraźne ochłodzenie. Aura z niskimi temperaturami, deszczem i mgłą przypominała o nadchodzącej jesieni. Jednak zgodnie z prognozami IMGW sytuacja ma już wkrótce zacząć się zmieniać.
Jeszcze w czwartek na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 20 stopni Celsjusza na północnym–zachodzie. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa ze względu na utrzymujący się dosyć silny i porywisty wiatr. W niemal całym kraju, poza częścią wschodnią, spodziewać też należy się przelotnych opadów deszczu.
Pogoda ma zacząć poprawiać się jednak już w piątek. Temperatura maksymalna ma wówczas mieścić się w przedziale od 18 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez 21-23 stopnie Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do nawet 24-25 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Nadal jednak możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w części północnej i wschodniej. Miejscami pojawiać się może także porywisty wiatr.
Weekend już w całym kraju z prawdziwie letnią pogodą. Będzie słonecznie, ciepło i bez deszczu, a do tego ustanie również porywisty wiatr. IMGW w swojej prognozie zapewnia, że „[…] pogoda będzie idealna do spędzania czasu w plenerze”.
W sobotę 20 września na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie od 24 do 26 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Cieplej będzie w Polsce południowo–zachodniej i centralnej, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 27-28 stopni Celsjusza.
Jeszcze cieplejsza według prognoz będzie niedziela. Temperatury maksymalne wyniosą od 24 stopni Celsjusza na północnym–wschodzie przez 25-27 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski do nawet 28-29 stopni Celsjusza miejscami na południu i południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych będzie nieco chłodniej – maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.
Prawdziwie letnia aura nie potrwa jednak długo. Już w poniedziałek rozpocznie się ochłodzenie. Obejmie ono północny–zachód naszego kraju, gdzie temperatury maksymalne wynieść mają od 18 do 21 stopni Celsjusza. Podobnych temperatur spodziewać należy się na krańcach południowych. W pozostałej części Polski nadal jeszcze będzie ciepło – maksymalnie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Tego dnia w całej zachodniej połowie kraju spodziewać należy się opadów deszczu, które najbardziej intensywne mogą być na wybrzeżu.
Wtorek 23 września, a więc pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, zbiegnie się ze znacznie niższymi temperaturami już w całej Polsce. Na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od 15 stopni Celsjusza miejscami na północnym–zachodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W niemal całym kraju możliwe opady deszczu.
Kolejne dni kalendarzowej jesieni jeszcze chłodniejsze z maksymalnymi temperaturami od 6 do 16 stopni Celsjusza. Miejscami nad ranem możliwe przygruntowe przymrozki.
