Wysokie temperatury pojawić mają się już w weekend, kiedy do naszego kraju dotrze gorące powietrze znad Afryki.

Pogoda na najbliższe dni: Nadchodzi ocieplenie

W ostatnich dniach w pogodzie obserwować można było dosyć wyraźne ochłodzenie. Aura z niskimi temperaturami, deszczem i mgłą przypominała o nadchodzącej jesieni. Jednak zgodnie z prognozami IMGW sytuacja ma już wkrótce zacząć się zmieniać.

Jeszcze w czwartek na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 20 stopni Celsjusza na północnym–zachodzie. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa ze względu na utrzymujący się dosyć silny i porywisty wiatr. W niemal całym kraju, poza częścią wschodnią, spodziewać też należy się przelotnych opadów deszczu.

Pogoda ma zacząć poprawiać się jednak już w piątek. Temperatura maksymalna ma wówczas mieścić się w przedziale od 18 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez 21-23 stopnie Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do nawet 24-25 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Nadal jednak możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w części północnej i wschodniej. Miejscami pojawiać się może także porywisty wiatr.