Rok 2025 był jednym z najbardziej dynamicznych i niejednoznacznych okresów na globalnych rynkach finansowych od czasu pandemii. Wysokie wyceny akcji, gwałtowne zmiany polityki handlowej, narastające zadłużenie publiczne oraz eskalujące napięcia geopolityczne doprowadziły do wyraźnej zmiany preferencji kapitałowych inwestorów — zarówno pod względem geografii, jak i struktury portfeli.

To rok, w którym kapitał zaczął odpływać z USA, Europa wróciła do gry, rynki długu odzyskały strategiczne znaczenie, a emerging markets musiały nauczyć się funkcjonować w warunkach podwyższonej zmienności walutowej i rosnących kosztów finansowania.

To także rok ostrzeżeń. Najnowszy IMF Global Financial Financial Stability Report (GFSR, październik 2025) podkreśla, że pozorny „spokój rynkowy” maskuje narastające globalne ryzyka: rekordowy poziom zadłużenia, kruchość rynków obligacji, rosnącą rolę instytucji pozabankowych oraz zwiększoną zmienność kursów walutowych.

W tym tekście podsumowuję kluczowe obserwacje z 2025 r., wnioski płynące z raportów i komentarzy rynkowych oraz to, co te zmiany mogą oznaczać dla Polski.