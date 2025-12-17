Aktualizacja: 17.12.2025 15:54 Publikacja: 17.12.2025 04:13
Rok 2025 był jednym z najbardziej dynamicznych i niejednoznacznych okresów na globalnych rynkach finansowych od czasu pandemii. Wysokie wyceny akcji, gwałtowne zmiany polityki handlowej, narastające zadłużenie publiczne oraz eskalujące napięcia geopolityczne doprowadziły do wyraźnej zmiany preferencji kapitałowych inwestorów — zarówno pod względem geografii, jak i struktury portfeli.
To rok, w którym kapitał zaczął odpływać z USA, Europa wróciła do gry, rynki długu odzyskały strategiczne znaczenie, a emerging markets musiały nauczyć się funkcjonować w warunkach podwyższonej zmienności walutowej i rosnących kosztów finansowania.
To także rok ostrzeżeń. Najnowszy IMF Global Financial Financial Stability Report (GFSR, październik 2025) podkreśla, że pozorny „spokój rynkowy” maskuje narastające globalne ryzyka: rekordowy poziom zadłużenia, kruchość rynków obligacji, rosnącą rolę instytucji pozabankowych oraz zwiększoną zmienność kursów walutowych.
W tym tekście podsumowuję kluczowe obserwacje z 2025 r., wnioski płynące z raportów i komentarzy rynkowych oraz to, co te zmiany mogą oznaczać dla Polski.
Najmocniejszym wstrząsem 2025 r. były amerykańskie taryfy celne. Uruchomiły one coś więcej niż tylko napięcia geopolityczne – stały się katalizatorem globalnej realokacji kapitału.
Analiza danych Reutersa pokazuje, że:
• fundusze akcyjne inwestujące w USA odnotowały największe odpływy od 2018 r.,
• w ciągu sześciu tygodni od ogłoszenia ceł odpływ netto przekroczył 45 mld dol.,
• miary zmienności indeksów wzrosły o 30–40 proc. w zaledwie kilka dni.
Dlaczego reakcja była aż tak silna? Inwestorzy odczytali cła jako sygnał długoterminowej politycznej nieprzewidywalności. Rynek zaczął wyceniać nie tylko ryzyko cykliczne, lecz również ryzyko strukturalne – trudniejsze do oszacowania i mniej „odwracalne”. Wysokie wyceny amerykańskich akcji dodatkowo zwiększały presję na rebalansowanie portfeli.
W czasie, gdy kapitał odpływał z USA, Europa zanotowała największe napływy od dekady, zarówno na rynku akcji, jak i długu.
Dane za I–III kw. 2025 r. pokazują, że:
• napływy do europejskich funduszy akcyjnych wyniosły +28 mld dol.,
• odnotowano rekordowe zainteresowanie europejskimi obligacjami korporacyjnymi,
• spread kredytowy investment grade w Europie spadł o 30 pkt baz., podczas gdy w USA wzrósł o 20 pkt baz.
Dlaczego Europa zyskuje? W roku pełnym szoków inwestorzy zaczęli poszukiwać większej przewidywalności regulacyjnej, bardziej stabilnych relacji handlowych, a także polityki fiskalnej pod większą kontrolą niż w USA.
Atrakcyjniejsze wyceny (P/E Europa 13–14x vs. P/E S&P 500 przed taryfami >20x) stały się przeważającym argumentem. Więc Europę, przez lata postrzeganą w roli marudera rynkowego, okrzyknięto interesującą bezpieczną przystanią.
Rynki wschodzące przyciągały kapitał, ale nie jako jednolita grupa zwycięzców. Największymi beneficjentami były kraje o niskiej ekspozycji na dolara amerykańskiego, m.in. Indie, Indonezja, ale także Polska. Z kolei rynki z dużym udziałem długu walutowego znalazły się pod presją kursową i kosztową.
To był zatem rok selektywnego napływu kapitału, a nie szerokiej fali inwestycyjnej. IMF podkreśla, że EM wchodzą w fazę, w której różnicowanie pomiędzy krajami będzie największe w historii. Inwestorzy nie będą już inwestować w „EM jako klasę aktywów”, lecz w wybrane rynki o solidnych fundamentach.
Jeszcze w 2023 r. obligacje były klasą aktywów „po przejściach”. W 2025 r. wróciły w wielkim stylu.
Powody były klasyczne:
• wysokie wyceny akcji w warunkach podwyższonej zmienności,
• potrzeba stabilnych i przewidywalnych przepływów pieniężnych,
• wzrost ryzyk geopolitycznych i walutowych.
To podręcznikowy klimat dla rozkwitu zjawiska flight to quality. Efekt więc nie zaskakuje. Napływy netto na globalny rynek obligacji wyniosły +640 mld dol. (IMF). Na rynku krajowym obserwowaliśmy rekordowy popyt na obligacje skarbowe. Zyskiwał również dług Czech i krajów bałtyckich. Rynek długu ponownie stał się centralnym elementem portfeli inwestycyjnych.
Rok 2025 przyniósł dalszy wzrost znaczenia instytucji pozabankowych (NBFI), private credit oraz stablecoinów. IMF ostrzega jednak wprost: “Shadow banking is now a systemic driver of liquidity cycles”.
Z punktu widzenia inwestorów oznacza to jednocześnie większe możliwości i większe ryzyka – zwłaszcza w obszarze deficytów transparentności, płynności i reakcji na szoki rynkowe. To rosnące, lecz wciąż niedostatecznie regulowane pole gry.
Polska coraz wyraźniej postrzegana jest jako bezpieczna przystań w regionie. W 2025 r.:
• odnotowaliśmy jedne z najmniejszych odpływów portfelowych wśród EM,
• zanotowano najwyższy popyt na obligacje od 2016 r.,
• kurs złotego pozostał relatywnie stabilny, mimo globalnej zmienności.
Jeśli Europa pozostanie beneficjentem globalnej rotacji kapitału, Polska – jako drugi co do wielkości rynek długu w regionie – może przyciągnąć dodatkowy kapitał zagraniczny. Również GPW ma szansę skorzystać ze zmiany sentymentu geograficznego, ponieważ kapitał odpływający z USA coraz częściej szuka niższych wycen, stabilnych regulacji i solidnych perspektyw wzrostu. Polska spełnia wszystkie trzy warunki.
Podsumowując: 2025 r. zmienił zasady gry. Kapitał nie płynie już automatycznie do największych rynków. Inwestorzy są bardziej selektywni, budują portfele ostrożniejsze i lepiej zbalansowane, przesuwają środki z akcji do obligacji, a rynki wschodzące muszą dbać o fundamenty bardziej niż kiedykolwiek. To rok, który pokazał jedno: w świecie narastających napięć geopolitycznych i finansowych kapitał szuka stabilności, nie spektakularności. A Polska ma realną szansę być jednym z beneficjentów tej transformacji.
Krzysztof Dresler
Finansista, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski
