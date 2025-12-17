Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Nowa geografia kapitału: jak 2025 r. przetasował rynki akcji i dług?

Inwestorzy zaczęli szukać większej przewidywalności niż w USA. W efekcie Europa, latami uważana za marudera, została bezpieczną przystanią.

Publikacja: 17.12.2025 04:13

Według zapowiedzi deweloperów w 2026 roku powstanie zaledwie 60 tys. mkw. biur – najmniej w historii

Według zapowiedzi deweloperów w 2026 roku powstanie zaledwie 60 tys. mkw. biur – najmniej w historii warszawskiego rynku

Foto: Adobe Stock

Krzysztof Dresler

Rok 2025 był jednym z najbardziej dynamicznych i niejednoznacznych okresów na globalnych rynkach finansowych od czasu pandemii. Wysokie wyceny akcji, gwałtowne zmiany polityki handlowej, narastające zadłużenie publiczne oraz eskalujące napięcia geopolityczne doprowadziły do wyraźnej zmiany preferencji kapitałowych inwestorów — zarówno pod względem geografii, jak i struktury portfeli.

To rok, w którym kapitał zaczął odpływać z USA, Europa wróciła do gry, rynki długu odzyskały strategiczne znaczenie, a emerging markets musiały nauczyć się funkcjonować w warunkach podwyższonej zmienności walutowej i rosnących kosztów finansowania.

To także rok ostrzeżeń. Najnowszy IMF Global Financial Financial Stability Report (GFSR, październik 2025) podkreśla, że pozorny „spokój rynkowy” maskuje narastające globalne ryzyka: rekordowy poziom zadłużenia, kruchość rynków obligacji, rosnącą rolę instytucji pozabankowych oraz zwiększoną zmienność kursów walutowych.

W tym tekście podsumowuję kluczowe obserwacje z 2025 r., wnioski płynące z raportów i komentarzy rynkowych oraz to, co te zmiany mogą oznaczać dla Polski.

Inwestorzy odczytali cła jako sygnał długoterminowej politycznej nieprzewidywalności

Reklama
Reklama

USA: od centrum świata do centrum niepewności

Najmocniejszym wstrząsem 2025 r. były amerykańskie taryfy celne. Uruchomiły one coś więcej niż tylko napięcia geopolityczne – stały się katalizatorem globalnej realokacji kapitału.

Czytaj więcej

Nowy raport KE: miliardy uciekają z VAT. Jak Polska wypada na tle krajów UE?
Budżet i podatki
Nowy raport KE: miliardy uciekają z VAT. Jak Polska wypada na tle krajów UE?

Analiza danych Reutersa pokazuje, że:

• fundusze akcyjne inwestujące w USA odnotowały największe odpływy od 2018 r.,

• w ciągu sześciu tygodni od ogłoszenia ceł odpływ netto przekroczył 45 mld dol.,

• miary zmienności indeksów wzrosły o 30–40 proc. w zaledwie kilka dni.

Reklama
Reklama

Dlaczego reakcja była aż tak silna? Inwestorzy odczytali cła jako sygnał długoterminowej politycznej nieprzewidywalności. Rynek zaczął wyceniać nie tylko ryzyko cykliczne, lecz również ryzyko strukturalne – trudniejsze do oszacowania i mniej „odwracalne”. Wysokie wyceny amerykańskich akcji dodatkowo zwiększały presję na rebalansowanie portfeli.

Dlaczego Europa zyskuje? W roku pełnym szoków inwestorzy zaczęli poszukiwać większej przewidywalności regulacyjnej, bardziej stabilnych relacji handlowych

Europa: powrót do łask, którego mało kto się spodziewał

W czasie, gdy kapitał odpływał z USA, Europa zanotowała największe napływy od dekady, zarówno na rynku akcji, jak i długu.

Dane za I–III kw. 2025 r. pokazują, że:

• napływy do europejskich funduszy akcyjnych wyniosły +28 mld dol.,

• odnotowano rekordowe zainteresowanie europejskimi obligacjami korporacyjnymi,

Reklama
Reklama

• spread kredytowy investment grade w Europie spadł o 30 pkt baz., podczas gdy w USA wzrósł o 20 pkt baz.

Czytaj więcej

Minister finansów Andrzej Domański
Budżet i podatki
Ogromny deficyt w budżecie. Czy taki był plan?

Dlaczego Europa zyskuje? W roku pełnym szoków inwestorzy zaczęli poszukiwać większej przewidywalności regulacyjnej, bardziej stabilnych relacji handlowych, a także polityki fiskalnej pod większą kontrolą niż w USA.

Atrakcyjniejsze wyceny (P/E Europa 13–14x vs. P/E S&P 500 przed taryfami >20x) stały się przeważającym argumentem. Więc Europę, przez lata postrzeganą w roli marudera rynkowego, okrzyknięto interesującą bezpieczną przystanią.

Polska coraz wyraźniej postrzegana jest jako bezpieczna przystań w regionie

Reklama
Reklama

Emerging Markets: selektywne szanse i nowe zagrożenia

Rynki wschodzące przyciągały kapitał, ale nie jako jednolita grupa zwycięzców. Największymi beneficjentami były kraje o niskiej ekspozycji na dolara amerykańskiego, m.in. Indie, Indonezja, ale także Polska. Z kolei rynki z dużym udziałem długu walutowego znalazły się pod presją kursową i kosztową.

To był zatem rok selektywnego napływu kapitału, a nie szerokiej fali inwestycyjnej. IMF podkreśla, że EM wchodzą w fazę, w której różnicowanie pomiędzy krajami będzie największe w historii. Inwestorzy nie będą już inwestować w „EM jako klasę aktywów”, lecz w wybrane rynki o solidnych fundamentach.

Dług wraca do łask: nowa złota era fixed income

Jeszcze w 2023 r. obligacje były klasą aktywów „po przejściach”. W 2025 r. wróciły w wielkim stylu.

Powody były klasyczne:

• wysokie wyceny akcji w warunkach podwyższonej zmienności,

Reklama
Reklama

• potrzeba stabilnych i przewidywalnych przepływów pieniężnych,

• wzrost ryzyk geopolitycznych i walutowych.

To podręcznikowy klimat dla rozkwitu zjawiska flight to quality. Efekt więc nie zaskakuje. Napływy netto na globalny rynek obligacji wyniosły +640 mld dol. (IMF). Na rynku krajowym obserwowaliśmy rekordowy popyt na obligacje skarbowe. Zyskiwał również dług Czech i krajów bałtyckich. Rynek długu ponownie stał się centralnym elementem portfeli inwestycyjnych.

NBFI i fintechy: stabilizator czy akcelerator ryzyka?

Rok 2025 przyniósł dalszy wzrost znaczenia instytucji pozabankowych (NBFI), private credit oraz stablecoinów. IMF ostrzega jednak wprost: “Shadow banking is now a systemic driver of liquidity cycles”.

Z punktu widzenia inwestorów oznacza to jednocześnie większe możliwości i większe ryzyka – zwłaszcza w obszarze deficytów transparentności, płynności i reakcji na szoki rynkowe. To rosnące, lecz wciąż niedostatecznie regulowane pole gry.

Reklama
Reklama

Co te globalne zmiany oznaczają dla Polski?

Polska coraz wyraźniej postrzegana jest jako bezpieczna przystań w regionie. W 2025 r.:

• odnotowaliśmy jedne z najmniejszych odpływów portfelowych wśród EM,

• zanotowano najwyższy popyt na obligacje od 2016 r.,

• kurs złotego pozostał relatywnie stabilny, mimo globalnej zmienności.

Jeśli Europa pozostanie beneficjentem globalnej rotacji kapitału, Polska – jako drugi co do wielkości rynek długu w regionie – może przyciągnąć dodatkowy kapitał zagraniczny. Również GPW ma szansę skorzystać ze zmiany sentymentu geograficznego, ponieważ kapitał odpływający z USA coraz częściej szuka niższych wycen, stabilnych regulacji i solidnych perspektyw wzrostu. Polska spełnia wszystkie trzy warunki.

Podsumowując: 2025 r. zmienił zasady gry. Kapitał nie płynie już automatycznie do największych rynków. Inwestorzy są bardziej selektywni, budują portfele ostrożniejsze i lepiej zbalansowane, przesuwają środki z akcji do obligacji, a rynki wschodzące muszą dbać o fundamenty bardziej niż kiedykolwiek. To rok, który pokazał jedno: w świecie narastających napięć geopolitycznych i finansowych kapitał szuka stabilności, nie spektakularności. A Polska ma realną szansę być jednym z beneficjentów tej transformacji.

O autorze

Krzysztof Dresler

Finansista, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa inwestycje Instrumenty finansowe Akcje Obligacje USA
Prof. Sławiński: Banki centralne to nie GOPR ratujący instytucje, które za nic mają ryzyko systemowe
Opinie Ekonomiczne
Prof. Sławiński: Banki centralne to nie GOPR ratujący instytucje, które za nic mają ryzyko systemowe
Prof. Kołodko: Polak potrafi
Opinie Ekonomiczne
Prof. Kołodko: Polak potrafi
Paweł Rożyński: Europa staje się najbezpieczniejszym cmentarzem innowacji
Opinie Ekonomiczne
Paweł Rożyński: Europa staje się najbezpieczniejszym cmentarzem innowacji
Krzysztof A. Kowalczyk: Druga Japonia i inne zasadzki statystyki
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof A. Kowalczyk: Druga Japonia i inne zasadzki statystyki
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Nie wysokość, ale jakość. Dlaczego polskie podatki szkodzą gospodarce?
Opinie Ekonomiczne
Nie wysokość, ale jakość. Dlaczego polskie podatki szkodzą gospodarce?
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama