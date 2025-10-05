Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe odkrycie astronomiczne zostało dokonane dzięki analizie danych z teleskopu Gaia?

Dlaczego badacze porównują galaktyczne zjawisko do fali wykonywanej na stadionie?

Jakie obiekty wewnątrz Drogi Mlecznej są poruszane przez nowo odkrytą falę?

Jakie możliwe przyczyny powstania fali są rozważane przez naukowców?

Zespołem naukowców, którzy odkryli falę, kierowała Eloisa Poggio, astronom z włoskiego Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Astronomy and Astrophysics”. Informuje o nich również Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) w specjalnym komunikacie z 30 września zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Naukowcy odkryli gigantyczną falę rozchodzącą się przez dysk Drogi Mlecznej

Nasza galaktyka posiada gigantyczną falę rozchodzącą się na zewnątrz od jej centrum, ujawniły analizy danych z teleskopu kosmicznego Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej. To kolejna informacja dotycząca ruchów Drogi Mlecznej, która nigdy nie stoi w miejscu. Nieustannie obraca się i kołysze.

Odkryta fala w naszej galaktyce wprawia w ruch gwiazdy znajdujące się dziesiątki tysięcy lat świetlnych od Słońca i obejmuje znaczną część gwiazd zewnętrznego dysku Drogi Mlecznej. Badacze ESA w swoim komunikacie porównują efekt jej działania do tego wywoływanego przez kamień wrzucony do stawu i powodujący rozchodzenie się na jego powierzchni fal.

Naukowcy byli w stanie odkryć ruch fali dzięki szczegółowemu zbadaniu położenia i ruchów młodych gwiazd olbrzymów i cefeid, których jasność zmienia się w przewidywalny sposób. Obserwacja tego zjawiska możliwa jest z dużych odległości za pomocą teleskopów takich jak Gaia.