Astronomowie odkryli czarną dziurę o ogromnym tempie wzrostu

Najbardziej niezwykłe odkrycie związane z przedmiotową czarną dziurą dotyczy jednak tempa jej wzrostu, które – według astronomów – jest około 2,4 razy większe niż granica Eddingtona. Pod pojęciem tej ostatniej rozumie się maksymalną jasność, jaką może osiągnąć obiekt astronomiczny (w tym m.in. czarna dziura), kiedy siła promieniowania skierowana na zewnątrz równoważy siłę grawitacji działającą do wewnątrz.

Aby ustalić, jak szybko rośnie ta czarna dziura, astronomowie obserwowali intensywność promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez nią na różnych długościach fal. Następnie porównali te dane z danymi uzyskanymi w świetle optycznym i podczerwonym. Dzięki temu stwierdzili, że czarna dziura musi powiększać się o masę materii równą od 300 do 3000 mas Słońca rocznie, co – jak już wspomniano – ponad dwukrotnie przekracza granicę Eddingtona dla czarnej dziury tej wielkości.

– To było trochę szokujące widzieć, jak ta czarna dziura rośnie w zawrotnym tempie – powiedział Luca Ighina cytowany w komunikacie NASA z 18 września.

Badania nad czarną dziurą pomogą rozwiązać jedną z największych zagadek nauki?

Naukowcy podkreślają, że odkrycie dotyczące tej rosnącej w szybkim tempie czarnej dziury może pozwolić rozwiązać jedną z największych zagadek nauki.