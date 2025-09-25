Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„To odkrycie jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. Nowe badania NASA

Nowa publikacja naukowa dotyczy próbki pobranej przez łazik Perseverance. Zdaniem badaczy struktura materiału ma „potencjał biologiczny". NASA chce sprowadzić próbkę na Ziemię, aby przebadać ją w warunkach laboratoryjnych.

Publikacja: 25.09.2025 09:55

Zdaniem naukowców z NASA jedna z próbek z Marsa może posiadać potencjalną biosygnaturę

Zdaniem naukowców z NASA jedna z próbek z Marsa może posiadać potencjalną biosygnaturę

Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co oznacza „potencjalna biosygnatura” w kontekście badań Marsa?
  • Co wyróżnia próbkę „Sapphire Canyon” pobraną przez łazik Perseverance?
  • Jakie są możliwe scenariusze powstania analizowanych formacji geologicznych?

Naukowcy z NASA ogłosili potencjalnie przełomowy etap w badaniu prehistorii Czerwonej Planety. Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano w czasopiśmie „Nature”.

Odkrycie „potencjalnej biosygnatury” na Marsie

Badacze z NASA poinformowali o nowych wynikach analizy jednej z próbek Marsa, pobranej przez łazik Perseverance. Zdaniem naukowców wyniki najnowszego badania wskazują, że próbka posiada cechy „potencjalnej biosygnatury”. Co to oznacza? Biosygnatura jest substancją lub strukturą, która może (ale nie musi) mieć pochodzenie biologiczne. Analizowana próbka „wymaga więcej danych lub dalszych badań, zanim będzie można wyciągnąć wnioski na temat braku lub obecności życia” – podkreślono w omówieniu publikacji na blogu NASA.

Jednocześnie wyniki analizy uznano za przełomowe w kontekście badania historii Marsa. W trakcie konferencji, na której omówiono wyniki badania, padły znamienne słowa: „To odkrycie łazika Perseverance (...) jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy” – podkreślił p.o. administratora NASA Sean Duffy. Najnowsza analiza to efekt pracy ponad tysiąca naukowców oraz inżynierów z Jet Propulsion Laboratory oraz instytucji partnerskich NASA.

Czytaj więcej

NASA planuje poszerzyć badania powiązane z rosnącą aktywnością Słońca.
Kosmos
„Słońce powoli się budzi”. Nowe badanie NASA podważa dotychczasowe prognozy
Reklama
Reklama

Czym wyróżnia się cenna próbka z Marsa?

Analiza dotyczy próbki o nazwie „Sapphire Canyon”, pobranej przez łazik Perseverance w lipcu 2024 r. Próbka pochodzi ze skały „Cheyava Falls” (formacja skalna „Bright Angel”), zlokalizowanej w kraterze marsjańskim Jezero. Formacja ma kształt grotu strzały i wymiary ok. 1 metra na 6 metrów. Perseverance pobrał pierwsze dane dotyczące tego materiału za pomocą instrumentów PIXL i SHERLOC.

Na zdjęciach badanego obszaru naukowcy zauważyli charakterystyczny wzór, przypominający lamparcie cętki i ziarna maku. Według badaczy wzór ten może sugerować potencjalną obecność takich minerałów jak wiwianit (uwodniony fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza). Na Ziemi minerały te występują m.in. w torfach i osadach, wokół rozkładającej się materii organicznej.

Zdaniem autorów badania, w rejonie, z którego pobrano próbkę, mogły w przeszłości znajdować się osady mułu i gliny. Z biegiem czasu ta mieszanka przekształciła się w skałę, a potencjalna obecność wody mogła prowadzić do osadzania się w skale minerałów. Szczegółowa analiza danych, przekazanych przez narzędzia łazika Perseverance, pozwoliła postawić kolejną, przełomową tezę. „Połączenie związków chemicznych, które znaleźliśmy w formacji Bright Angel, mogło być bogatym źródłem energii dla metabolizmu mikroorganizmów” – podkreśla główny autor badania Joel Hurowitz.

Czytaj więcej

W Peru odkryto skamieniałość przypominającą delfina liczącą ok. 8-10 milionów lat / zdjęcie ilustrac
Paleontologia
Wyjątkowe znalezisko w Peru. Skamieniałość przypominająca delfina może liczyć nawet 10 milionów lat

Współautor badania dr Michael Tice z Uniwersytetu Teksańskiego A&M wyjaśnia z kolei: „Chociaż możliwe jest, że niektóre z tych formacji mogły powstać wyłącznie geochemicznie w wyniku reakcji materii organicznej z żelazem, proces ten zazwyczaj zachodzi tylko w stosunkowo wysokich temperaturach – na co zespół nie widzi dowodów”.

Jakie będą kolejne etapy badania?

Jak wyjaśnia NASA, wyniki analizy zostaną udostępnione szerszej społeczności naukowców. Niezbędne są też dalsze badania, których celem będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie „potencjału biologicznego” próbki. W ciągu najbliższego roku spodziewane są kolejne publikacje w tym temacie.

Reklama
Reklama

NASA planuje także sprowadzić cenne próbki z Marsa na Ziemię, aby zbadać je w warunkach laboratoryjnych. Na razie nie jest jednak znany ani termin misji ani technologie, które zostaną użyte do sprowadzenia próbek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kosmos Mars (planeta) NASA

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co oznacza „potencjalna biosygnatura” w kontekście badań Marsa?
  • Co wyróżnia próbkę „Sapphire Canyon” pobraną przez łazik Perseverance?
  • Jakie są możliwe scenariusze powstania analizowanych formacji geologicznych?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Naukowcy z NASA ogłosili potencjalnie przełomowy etap w badaniu prehistorii Czerwonej Planety. Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano w czasopiśmie „Nature”.

Odkrycie „potencjalnej biosygnatury” na Marsie

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
NASA planuje poszerzyć badania powiązane z rosnącą aktywnością Słońca.
Kosmos
„Słońce powoli się budzi”. Nowe badanie NASA podważa dotychczasowe prognozy
Rozbłyski na Słońcu mogą wpływać m.in. na łączność radiową
Kosmos
Najnowsze badanie pokazuje, że rozbłyski słoneczne są gorętsze niż przypuszczaliśmy
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba umożliwił m.in. zbieranie danych o czarnych dziurach, które powstawa
Kosmos
„Zmiana paradygmatu". Nowe badanie podważa dotychczasowe teorie o wczesnym wszechświecie
Naukowcy przypadkowo odkryli planetę / zdjęcie ilustracyjne
Kosmos
Przypadkowo odkryli planetę. „Nie spodziewaliśmy się znaleźć tak spektakularnego układu”
Naukowcy zbadali struktury znajdujące się głęboko we wnętrzu płaszcza Czerwonej Planety (zdj. ilustr
Kosmos
Co jest we wnętrzu Marsa? Badania NASA ujawniły prastare struktury
Reklama
Reklama
e-Wydanie