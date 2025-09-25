„To odkrycie jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. Nowe badania NASA

Aktualizacja: 25.09.2025 10:07 Publikacja: 25.09.2025 09:55
Zdaniem naukowców z NASA jedna z próbek z Marsa może posiadać potencjalną biosygnaturę
Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Naukowcy z NASA ogłosili potencjalnie przełomowy etap w badaniu prehistorii Czerwonej Planety. Wyniki najnowszej analizy w tym temacie opublikowano w czasopiśmie „Nature”.
Badacze z NASA poinformowali o nowych wynikach analizy jednej z próbek Marsa, pobranej przez łazik Perseverance. Zdaniem naukowców wyniki najnowszego badania wskazują, że próbka posiada cechy „potencjalnej biosygnatury”. Co to oznacza? Biosygnatura jest substancją lub strukturą, która może (ale nie musi) mieć pochodzenie biologiczne. Analizowana próbka „wymaga więcej danych lub dalszych badań, zanim będzie można wyciągnąć wnioski na temat braku lub obecności życia” – podkreślono w omówieniu publikacji na blogu NASA.
Jednocześnie wyniki analizy uznano za przełomowe w kontekście badania historii Marsa. W trakcie konferencji, na której omówiono wyniki badania, padły znamienne słowa: „To odkrycie łazika Perseverance (...) jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy” – podkreślił p.o. administratora NASA Sean Duffy. Najnowsza analiza to efekt pracy ponad tysiąca naukowców oraz inżynierów z Jet Propulsion Laboratory oraz instytucji partnerskich NASA.
Analiza dotyczy próbki o nazwie „Sapphire Canyon”, pobranej przez łazik Perseverance w lipcu 2024 r. Próbka pochodzi ze skały „Cheyava Falls” (formacja skalna „Bright Angel”), zlokalizowanej w kraterze marsjańskim Jezero. Formacja ma kształt grotu strzały i wymiary ok. 1 metra na 6 metrów. Perseverance pobrał pierwsze dane dotyczące tego materiału za pomocą instrumentów PIXL i SHERLOC.
Na zdjęciach badanego obszaru naukowcy zauważyli charakterystyczny wzór, przypominający lamparcie cętki i ziarna maku. Według badaczy wzór ten może sugerować potencjalną obecność takich minerałów jak wiwianit (uwodniony fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza). Na Ziemi minerały te występują m.in. w torfach i osadach, wokół rozkładającej się materii organicznej.
Zdaniem autorów badania, w rejonie, z którego pobrano próbkę, mogły w przeszłości znajdować się osady mułu i gliny. Z biegiem czasu ta mieszanka przekształciła się w skałę, a potencjalna obecność wody mogła prowadzić do osadzania się w skale minerałów. Szczegółowa analiza danych, przekazanych przez narzędzia łazika Perseverance, pozwoliła postawić kolejną, przełomową tezę. „Połączenie związków chemicznych, które znaleźliśmy w formacji Bright Angel, mogło być bogatym źródłem energii dla metabolizmu mikroorganizmów” – podkreśla główny autor badania Joel Hurowitz.
Współautor badania dr Michael Tice z Uniwersytetu Teksańskiego A&M wyjaśnia z kolei: „Chociaż możliwe jest, że niektóre z tych formacji mogły powstać wyłącznie geochemicznie w wyniku reakcji materii organicznej z żelazem, proces ten zazwyczaj zachodzi tylko w stosunkowo wysokich temperaturach – na co zespół nie widzi dowodów”.
Jak wyjaśnia NASA, wyniki analizy zostaną udostępnione szerszej społeczności naukowców. Niezbędne są też dalsze badania, których celem będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie „potencjału biologicznego” próbki. W ciągu najbliższego roku spodziewane są kolejne publikacje w tym temacie.
NASA planuje także sprowadzić cenne próbki z Marsa na Ziemię, aby zbadać je w warunkach laboratoryjnych. Na razie nie jest jednak znany ani termin misji ani technologie, które zostaną użyte do sprowadzenia próbek.
