„To odkrycie jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. Nowe badania NASA

Czym wyróżnia się cenna próbka z Marsa?

Analiza dotyczy próbki o nazwie „Sapphire Canyon”, pobranej przez łazik Perseverance w lipcu 2024 r. Próbka pochodzi ze skały „Cheyava Falls” (formacja skalna „Bright Angel”), zlokalizowanej w kraterze marsjańskim Jezero. Formacja ma kształt grotu strzały i wymiary ok. 1 metra na 6 metrów. Perseverance pobrał pierwsze dane dotyczące tego materiału za pomocą instrumentów PIXL i SHERLOC.

Na zdjęciach badanego obszaru naukowcy zauważyli charakterystyczny wzór, przypominający lamparcie cętki i ziarna maku. Według badaczy wzór ten może sugerować potencjalną obecność takich minerałów jak wiwianit (uwodniony fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza). Na Ziemi minerały te występują m.in. w torfach i osadach, wokół rozkładającej się materii organicznej.

Zdaniem autorów badania, w rejonie, z którego pobrano próbkę, mogły w przeszłości znajdować się osady mułu i gliny. Z biegiem czasu ta mieszanka przekształciła się w skałę, a potencjalna obecność wody mogła prowadzić do osadzania się w skale minerałów. Szczegółowa analiza danych, przekazanych przez narzędzia łazika Perseverance, pozwoliła postawić kolejną, przełomową tezę. „Połączenie związków chemicznych, które znaleźliśmy w formacji Bright Angel, mogło być bogatym źródłem energii dla metabolizmu mikroorganizmów” – podkreśla główny autor badania Joel Hurowitz.

Współautor badania dr Michael Tice z Uniwersytetu Teksańskiego A&M wyjaśnia z kolei: „Chociaż możliwe jest, że niektóre z tych formacji mogły powstać wyłącznie geochemicznie w wyniku reakcji materii organicznej z żelazem, proces ten zazwyczaj zachodzi tylko w stosunkowo wysokich temperaturach – na co zespół nie widzi dowodów”.

Jakie będą kolejne etapy badania?

Jak wyjaśnia NASA, wyniki analizy zostaną udostępnione szerszej społeczności naukowców. Niezbędne są też dalsze badania, których celem będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie „potencjału biologicznego” próbki. W ciągu najbliższego roku spodziewane są kolejne publikacje w tym temacie.