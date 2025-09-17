Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób odkryto cykle aktywności słonecznej i jak są one mierzone?

Dlaczego trend wzrostowej aktywności Słońca jest zaskoczeniem dla naukowców?

Na co wpływa zmieniająca się pogoda kosmiczna?

Zmiany aktywności słonecznej są zazwyczaj kojarzone z większą częstotliwością występowania takich zjawisk, jak np. zorze polarne. W praktyce wpływ tzw. pogody kosmicznej obejmuje m.in. bezpieczeństwo misji kosmicznych, a na Ziemi – sprawność działania sieci energetycznych i różnych systemów komunikacyjnych (GPS, radio).

Reklama Reklama

Nowa analiza w temacie aktywności Słońca została opublikowana 8 września w czasopiśmie „Astrophysical Journal Letters”. Autorami publikacji są badacze Jamie Jasinski i Marco Velli z Jet Propulsion Laboratory NASA.

Czym są cykle aktywności Słońca?

Jak przypominają autorzy badania, Słońce zmienia swoją aktywność cyklicznie, a pojedynczy cykl obejmuje ok. 11 lat. Głównym parametrem, który pozwala śledzić zmiany tej aktywności, jest zmieniająca się liczba i wielkość plam słonecznych. Związek ten odkryto w połowie XIX w., a za odkrycie odpowiadał niemiecki aptekarz i astronom amator: Samuel Heinrich Schwabe. Jego odkrycie zostało później potwierdzone przez Rudolfa Wolfa. Ten szwajcarski astronom opracował metodę oceny aktywności Słońca, polegającą na zliczaniu plam słonecznych i ich grup (tzw. liczba Wolfa). Udało mu się również zrekonstruować dane, dotyczące dostępnych, historycznych obserwacji aktywności Słońca. Najstarsze, w miarę kompletne dane dotyczyły obserwacji astronomicznych z lat 1755-1766. Ten okres uznano za tzw. cykl słoneczny nr 1. Ziemia znajduje się obecnie w 25. cyklu aktywności słonecznej, który rozpoczął się w 2020 roku.

Eksperci NASA: „Słońce powoli się budzi”

Według nowej analizy przeprowadzonej przez badaczy NASA, aktywność słoneczna rośnie od 2008 roku. Jest to trend odwrotny od dotychczasowych prognoz. Od lat 80. XX w. NASA obserwowała silny trend spadkowy w aktywności Słońca. „W ciągu dwóch dekad, aż do 2008 roku, wiatr słoneczny znacznie osłabł (...), a 24. cykl słoneczny był najsłabszy w historii od początku ery kosmicznej” – wyjaśniają autorzy badania. Według prognoz astronomów ten trend miał się jeszcze długo utrzymywać, prowadząc do przewidywanej „rekordowo niskiej aktywności”.