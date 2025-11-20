10 min. 48 sek.

Elżbieta Marciszewska: Akademicka Sieć Kosmiczna skupia nie tylko uczelnie techniczne | OEES 2025

Akademicka Sieć Kosmiczna to ciekawa struktura, która odzwierciedla to, co dzieje się w sektorze kosmicznym i także to co robił Sławosz Uznański-Wiśniewski na pokładzie europejskiej stacji kosmicznej. Nauka, ale i dydaktyka w zakresie sektora kosmicznego powinna obejmować wszystkie dziedziny wiedzy – mówi prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej.

