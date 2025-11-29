Aktualizacja: 29.11.2025 15:18 Publikacja: 29.11.2025 15:00
Ciemna materia to niewidzialna masa, która kształtuje strukturę wszechświata
Foto: Adobe Stock
Prawie sto lat temu szwajcarski astronom Fritz Zwicky zauważył, że galaktyki w kosmosie poruszają się szybciej, niż pozwalała na to ich masa. Aby wytłumaczyć tę rozbieżność, Zwicky zaproponował istnienie niewidzialnego „rusztowania” – ciemnej materii – która utrzymuje galaktyki w całości.
Przez niemal sto lat można było obserwować ciemną materię jedynie pośrednio – poprzez wpływ, jaki wywiera ona na widzialną materię. Przykładowo, ma ona zdolność wytworzenia wystarczająco silnej siły grawitacyjnej, aby utrzymać galaktyki razem. Samej ciemnej materii nie da się uchwycić tradycyjnymi metodami obserwacji. Wynika to z faktu, że cząstki, które ją tworzą, nie oddziałują z promieniowaniem elektromagnetycznym. W związku z tym nie pochłaniają, nie odbijają ani nie emitują światła.
Najnowsza analiza danych pochodzących z teleskopu kosmicznego Fermi Gamma-ray Space Telescope przeprowadzona przez prof. Tomonori Totaniego z Uniwersytetu Tokijskiego sugeruje jednak, że ten niewidzialny składnik wszechświata mógł zdradzić swoją obecność w promieniowaniu gamma otaczającym Drogę Mleczną. Wyniki jego badania zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.
Czytaj więcej
Naukowcy przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że zarodniki mchu, wystawione przez dziewięć...
Jedną z najpopularniejszych hipotez dotyczących natury ciemnej materii jest założenie, że składa się ona ze słabo oddziałujących masywnych cząstek, tzw. WIMP-ów (weakly interacting massive particles). Są one cięższe od protonów, ale bardzo słabo oddziałują z inną materią. Pomimo tego ograniczonego oddziaływania naukowcy podejrzewają, że gdy dwa WIMP-y zderzą się ze sobą, obie cząstki ulegną anihilacji. W takim procesie cząstki wzajemnie się unicestwiają, a uwolniona energia przekształcana jest w inne cząstki, w tym w fotony promieniowania gamma.
To właśnie tego typu sygnału od lat poszukują astronomowie, obserwując obszary, w których ciemna materia jest silnie skoncentrowana. Jednym z takich obszarów jest centrum Drogi Mlecznej. Prof. Totani uważa, że w końcu wykrył specyficzne promienie gamma, które prawdopodobnie są wynikiem anihilacji teoretycznych cząstek ciemnej materii.
„Wykryliśmy promienie gamma o energii fotonów wynoszącej 20 gigaelektronowoltów (czyli 20 miliardów elektronowoltów, co stanowi niezwykle dużą ilość energii), rozciągające się w strukturze przypominającej halo w kierunku centrum Drogi Mlecznej. Składowa emisji promieniowania gamma ściśle odpowiada kształtowi, którego spodziewamy się dla halo ciemnej materii” – powiedział Totani.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja pomogła znaleźć nie tylko dowody na istnienie życia w skałach liczących 3,3...
Zaobserwowane widmo energii, czyli zakres natężeń emisji promieni gamma, odpowiada emisji przewidywanej dla anihilacji hipotetycznych WIMP-ów o masie około 500 razy większej niż masa protonu. Istotne jest to, że uzyskanych pomiarów promieniowania gamma nie da się łatwo wyjaśnić innymi zjawiskami astronomicznymi czy innymi źródłami emisji gamma. Z tego względu prof. Totani uważa, że emisja promieniowania gamma pochodzi właśnie od ciemnej materii, której poszukiwano od wielu lat.
„Jeśli to prawda, na ile pozwala mi moja wiedza, byłby to pierwszy raz, kiedy ludzkość »zobaczyła« ciemną materię. Okazuje się też, że ciemna materia jest nową cząstką, niewłączoną do obecnego standardowego modelu fizyki cząstek. To oznacza duży przełom w astronomii i fizyce” – przyznał Totani.
Choć wynik jest niezwykle obiecujący, naukowcy podkreślają, że na ostateczny werdykt jest jeszcze za wcześnie. Przeprowadzone pomiary muszą zostać zweryfikowane przez innych badaczy. Potrzebne będą również dodatkowe dowody, że promieniowanie o strukturze przypominającej halo rzeczywiście jest wynikiem anihilacji ciemnej materii, a nie pochodzi z innego zjawiska astronomicznego. Przykładowo, gdyby udało się uzyskać dowody zderzeń WIMP-ów w innych miejscach o dużym zagęszczeniu ciemnej materii, wsparłyby one analizę Totaniego i potwierdziły uzyskane przez niego wyniki.
„Może uda się to osiągnąć, gdy zgromadzimy więcej danych, a jeśli tak się stanie, będzie to jeszcze silniejszy dowód na to, że promienie gamma pochodzą od ciemnej materii” – powiedział Totani.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prawie sto lat temu szwajcarski astronom Fritz Zwicky zauważył, że galaktyki w kosmosie poruszają się szybciej, niż pozwalała na to ich masa. Aby wytłumaczyć tę rozbieżność, Zwicky zaproponował istnienie niewidzialnego „rusztowania” – ciemnej materii – która utrzymuje galaktyki w całości.
Naukowcy przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że zarodniki mchu, wystawione przez dziewięć miesięcy na tru...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Zespół japońskich naukowców opublikował wyniki badania superburzy geomagnetycznej z 2024 r. Dane z satelity Aras...
Badania naukowców z Uniwersytetu Yonsei sugerują, że wbrew temu, co dotychczas myśleliśmy, wszechświat nie rozsz...
Już w środę 5 listopada będzie można obserwować superpełnię Księżyca. Nocne niebo rozświetli Księżyc Bobrów. Będ...
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania życia. Dowodzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas