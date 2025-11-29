Co udało się zaobserwować japońskiemu naukowcowi?

Jedną z najpopularniejszych hipotez dotyczących natury ciemnej materii jest założenie, że składa się ona ze słabo oddziałujących masywnych cząstek, tzw. WIMP-ów (weakly interacting massive particles). Są one cięższe od protonów, ale bardzo słabo oddziałują z inną materią. Pomimo tego ograniczonego oddziaływania naukowcy podejrzewają, że gdy dwa WIMP-y zderzą się ze sobą, obie cząstki ulegną anihilacji. W takim procesie cząstki wzajemnie się unicestwiają, a uwolniona energia przekształcana jest w inne cząstki, w tym w fotony promieniowania gamma.

To właśnie tego typu sygnału od lat poszukują astronomowie, obserwując obszary, w których ciemna materia jest silnie skoncentrowana. Jednym z takich obszarów jest centrum Drogi Mlecznej. Prof. Totani uważa, że w końcu wykrył specyficzne promienie gamma, które prawdopodobnie są wynikiem anihilacji teoretycznych cząstek ciemnej materii.

„Wykryliśmy promienie gamma o energii fotonów wynoszącej 20 gigaelektronowoltów (czyli 20 miliardów elektronowoltów, co stanowi niezwykle dużą ilość energii), rozciągające się w strukturze przypominającej halo w kierunku centrum Drogi Mlecznej. Składowa emisji promieniowania gamma ściśle odpowiada kształtowi, którego spodziewamy się dla halo ciemnej materii” – powiedział Totani.

Czy najnowsze odkrycie faktycznie potwierdza istnienie ciemnej materii?

Zaobserwowane widmo energii, czyli zakres natężeń emisji promieni gamma, odpowiada emisji przewidywanej dla anihilacji hipotetycznych WIMP-ów o masie około 500 razy większej niż masa protonu. Istotne jest to, że uzyskanych pomiarów promieniowania gamma nie da się łatwo wyjaśnić innymi zjawiskami astronomicznymi czy innymi źródłami emisji gamma. Z tego względu prof. Totani uważa, że emisja promieniowania gamma pochodzi właśnie od ciemnej materii, której poszukiwano od wielu lat.

„Jeśli to prawda, na ile pozwala mi moja wiedza, byłby to pierwszy raz, kiedy ludzkość »zobaczyła« ciemną materię. Okazuje się też, że ciemna materia jest nową cząstką, niewłączoną do obecnego standardowego modelu fizyki cząstek. To oznacza duży przełom w astronomii i fizyce” – przyznał Totani.