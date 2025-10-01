Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest masa komety 3I/ATLAS i w czym jest wyjątkowa?

Dlaczego kometa 3I/ATLAS zadziwia naukowców swoim ruchem?

Jak przebiega trasa komety 3I/ATLAS w Układzie Słonecznym?

Kometa 3I/ATLAS to trzeci zarejestrowany w historii obserwacji astronomicznych obiekt międzygwiezdny, który wlatuje w wewnętrzny rejon Układu Słonecznego. Wcześniej agencje kosmiczne zaliczyły do tej kategorii obiekt międzygwiezdny 1I/ʻOumuamua (obserwowany w 2017 r.) i kometę 2I/Borisov (2019 r.).

Nowa publikacja. Obiekt 3I/ATLAS może posiadać rekordową masę

Najnowsze informacje na temat obiektu pojawiły się na blogu Avi Loeba – profesora nauk ścisłych na Uniwersytecie Harvarda. Loeb zajmuje się m.in. astrofizyką. Jest też znanym publicystą i autorem ośmiu książek dotyczących budowy wszechświata. Nowa publikacja powstała we współpracy z Richardem Cloete i Peterem Veresem. Dokument aktualnie czeka na zrecenzowanie.

Autorzy badania przeanalizowali trajektorię obiektu 3I/ATLAS na podstawie danych z okresu od 15 maja do 23 września 2025 r. Według autorów publikacji obiekt międzygwiezdny wykazuje anomalie zarówno pod kątem masy, jak i wymiarów. Według szacunkowych danych kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS może ważyć ponad 33 miliardy ton. Obiekt jest też prawdopodobnie znacznie większy, niż zakładały dotychczasowe obserwacje. Autorzy badania zakładają, że średnica jądra komety może przekraczać 5 km.