Zdjęcie obiektu 3I/ATLAS wykonane 21 lipca 2025 r. przez Teleskop Hubble’a (źródło: NASA).
Foto: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA), Joseph DePasquale (STScI)
Kometa 3I/ATLAS to trzeci zarejestrowany w historii obserwacji astronomicznych obiekt międzygwiezdny, który wlatuje w wewnętrzny rejon Układu Słonecznego. Wcześniej agencje kosmiczne zaliczyły do tej kategorii obiekt międzygwiezdny 1I/ʻOumuamua (obserwowany w 2017 r.) i kometę 2I/Borisov (2019 r.).
Najnowsze informacje na temat obiektu pojawiły się na blogu Avi Loeba – profesora nauk ścisłych na Uniwersytecie Harvarda. Loeb zajmuje się m.in. astrofizyką. Jest też znanym publicystą i autorem ośmiu książek dotyczących budowy wszechświata. Nowa publikacja powstała we współpracy z Richardem Cloete i Peterem Veresem. Dokument aktualnie czeka na zrecenzowanie.
Autorzy badania przeanalizowali trajektorię obiektu 3I/ATLAS na podstawie danych z okresu od 15 maja do 23 września 2025 r. Według autorów publikacji obiekt międzygwiezdny wykazuje anomalie zarówno pod kątem masy, jak i wymiarów. Według szacunkowych danych kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS może ważyć ponad 33 miliardy ton. Obiekt jest też prawdopodobnie znacznie większy, niż zakładały dotychczasowe obserwacje. Autorzy badania zakładają, że średnica jądra komety może przekraczać 5 km.
Obiekt został po raz pierwszy zaobserwowany przez teleskop ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, NASA), zlokalizowany w Rio Hurtado w Chile, a zgłoszony do Minor Planet Center 1 lipca 2025 r.
Astronomowie ocenili, że 3I/ATLAS porusza się zbyt szybko, aby podlegać grawitacji Słońca. Obiekt posiada tzw. trajektorię hiperboliczną. Pojawi się w Układzie Słonecznym, ale szybko go opuści i będzie się dalej przemieszczać w kosmosie. Tym samym będzie to trzeci tego typu obiekt międzygwiezdny, zarejestrowany w historii obserwacji kosmicznych (po Oumuamua i komecie 2I/Borisov).
Jak podaje NASA, dotychczasowe obserwacje pozwoliły ustalić m.in., że 3I/ATLAS posiada lodowe jądro i komę (czyli obłok gazu, który otacza przemieszczającą się kometę).
Astronomowie szacują, że średnica jądra obiektu nie jest większa niż ok. 5,6 km. W momencie odkrycia kometa poruszała się z prędkością ok. 221 tys. km/h (ok. 61 km/s), a będzie przyspieszać w miarę zbliżania się do Słońca. Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), jest to „najwyższa odnotowana kiedykolwiek [prędkość] dla obiektu przebywającego w Układzie Słonecznym”.
W momencie odkrycia obiekt międzygwiezdny 3I/ATLAS znajdował się w obrębie orbity Jowisza, w odległości ok. 670 mln km od Słońca. Kometa przemieszcza się obecnie w głąb Układu Słonecznego, ale nie będzie zagrażać Ziemi. Według danych NASA obiekt znajdzie się najbliżej Słońca pod koniec października (odległość ok. 210 mln kilometrów). Najbliższa, szacunkowa odległość obiektu od Marsa ma wynieść ok. 30 mln km (3 października), a od Ziemi – ok. 270 mln km (ok. 19 grudnia).
Podróż komety 3I/ATLAS przez Układ Słoneczny będzie śledzona przez liczne obiekty NASA i ESA. Dane o obiekcie są zbierane m.in. za pomocą teleskopu Hubble’a i teleskopu Webba. Kolejnych informacji dostarczą również wybrane sondy kosmiczne NASA, a także łazik marsjański Perseverance.
Na początku października 2025 r. obiekt będzie obserwowany przez orbitery marsjańskie Mars Express (ESA) i ExoMars Trace Gas Orbiter (ESA). W listopadzie tego roku podróż komety będzie z kolei śledzić sonda Jupiter Icy Moons Explorer (ESA).
