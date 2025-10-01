Ocenia pan również projekty w ramach Unijnego Programu Finansowania Badań Naukowych i Innowacji Horizon 2020. Czy Polska dobrze wykorzystuje te środki?

Myślę, że brakuje nam troszeczkę ekosystemu, który mógłby budować długoterminowe podejście do gospodarki. Polska natomiast, z drugiej strony, bardzo dobrze wykorzystuje środki unijne, które mieliśmy przez ostatnie dekady.

Ale na chodniki, koleje, rozbudowę infrastruktury. A czy na technologię?

Ze strony technologicznej rzeczywiście ten ekosystem jest dużo bardziej skomplikowany. Myślę, że mamy jeszcze spore pole do poprawy, ale przede wszystkim do zbudowania dużo większych ekosystemów, niż mieliśmy. Nasza gospodarka przez ostatnie 30 lat była bardzo mocno nastawiana na usługi. Natomiast przemysł jest dużo bardziej skomplikowany. Czego potrzeba? Strukturalnego finansowania, długoterminowego planu rozwojowego i wtedy bylibyśmy w stanie zbudować gałąź gospodarki opartą na zdywersyfikowany łańcuch dostaw wielu firm prywatnych, co stabilizuje ten rynek.

Wybierzmy się w kosmos. Zapytam o eksperymenty, które podejmował pan na stacji orbitalnej. Czy zaskoczyła pana skala wyzwania?

Misja kosmiczna w ogóle była dla nas dosyć dużym wyzwaniem, dlatego że Polska nigdy nie przeprowadzała takiej misji. Niesamowicie dużo się nauczyliśmy. Natomiast to, co zostało przygotowane, jest ogromnym sukcesem międzynarodowym. Nie wiem, czy w Polsce odczuwamy skalę tego sukcesu, ale pamiętam taki moment na stacji kosmicznej, kiedy po raz pierwszy w przestrzeni kosmicznej pokazaliśmy zbudowany przez polską firmę interfejs mózg-maszynę, gdzie komputer analizował bezpośrednio aktywność mózgu astronauty na potrzeby dalszych badań. To był taki czepek z optodami, które wysyłały fale w bliskiej podczerwieni, analizując aktywność mózgu i jednocześnie używając tej spektroskopiki w bliskiej podczerwieni. Komputer mógł analizować aktywność mózgu, o czym astronauta myśli, jakie akcje chciałby wykonać. To był dla mnie ważny moment, dlatego że dostaliśmy ogromne gratulacje z sali kontroli w Europie. Takie badania miały miejsce po raz pierwszy. Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podpiętych jest pięć dużych centrów kontroli lotów, jednocześnie dziesiątki różnych mniejszych centrów wykonujących różne badania technologiczne. Kilkuset ludzi na świecie tak naprawdę słyszało o polskich osiągnięciach w przestrzeni kosmicznej.

Jaka część pańskiej wiedzy może być spożytkowana w Polsce?

Dzięki mojemu szkoleniu miałem dostęp do niesamowitej ilości informacji, wiedzy, jak działają różnego rodzaju rakiety, silniki rakietowe, systemy naprowadzania, nawigacji, kontroli, zasilania, usuwania ciepła na stacji kosmicznej. Mam nadzieję, że będę się tą wiedzą dzielił dosyć szeroko, choćby na polskich uczelniach podczas touru, który przygotowujemy. Mam nadzieję, że również z sektorem prywatnym, który będzie budować kolejne stacje kosmiczne, moduły na stacje, kolejny sprzęt, jak również nasze technologie, czy to satelitarne, czy rozwiązań technologicznych dla przestrzeni kosmicznej w przyszłości.

Do tego potrzebna jest infrastruktura. Czego nam brakuje w porównaniu z Francją i Szwajcarią?

Francja, Szwajcaria i Niemcy mają duże kampusy technologiczne, wdrożeniowe, które takie projekty przeprowadzają. Są również partnerami w technologiach kosmicznych od wielu, wielu lat, podczas gdy my dopiero raczkujemy. Czego się można nauczyć od nich? Po pierwsze musimy, współpracując, przenosić kompetencje do nas. Potrzebujemy miejsca, gdzie te kompetencje mogłyby się rozwijać, mogłyby być transponowane bezpośrednio na rozwiązania technologiczne, ale również zapewnienia transferu kompetencji, czy z Zachodu, czy wykształcania ich w Polsce właśnie po to, żeby te produkty później budować. Brakuje nam większej, wydaje mi się, wizji rozwojowej, jak i jednocześnie umiejętności zebrania tych ludzi w jednym miejscu, gdzie mogliby współpracować w oparciu o innowacje, technologie. Rozwijać się. Byśmy poszli dalej, w Polsce muszą się pojawić kampusy technologiczne. Trzeba przeanalizować, jak do takiego rozwoju technologicznego w historii doprowadzano w innych krajach. Np. we Francji, w otoczeniu firmy STMicroelectronics z sektora półprzewodników, w której pracowałem, w Grenoble, Crolles pracuje ok. 50-80 tys. ludzi. Wiemy, jakich potrzeba rozwiązań, żeby technologię pchać do przodu, a wydaje mi się, że nam brakuje takich większych struktur, które mogłyby nie tylko koordynować pracę w Polsce, koordynować pracę z zagranicznymi partnerami, stać się koordynatorem technologicznym w naszej części Europy, korzystając z talentów krajów naszego regionu. Polska jako największa gospodarka w tej części Europy powinna mieć takie ambicje.