Ile kosztowało wysłanie Polaka w kosmos?

Wiemy tylko to, co ogłosiła Europejska Agencja Kosmiczna. Otóż 9 czerwca 2023 roku poinformowała, że Polska zwiększyła swój wkład w programy agencji o dodatkowe 295 milionów euro. Dużo? Mało? Trudno powiedzieć.

Wartości eksperymentów z glonami przeprowadzonych w kosmosie czy przy użyciu AI bym nie przeceniał; tu bardziej chodzi o to, by człowiek na orbicie, skoro już tam trafił, nie musiał się nudzić

Kilka spraw jest za to pewnych. Po pierwsze, mamy o czym pisać, a czytelnicy czym się emocjonować. Po drugie, Sławosz Uznański-Wiśniewski to świetny facet. Znakomicie wykształcony, o fantastycznym CV i jeśli mielibyśmy kimkolwiek w międzynarodowych kręgach się chwalić, to właśnie takimi ludźmi jak on. Czy jednak to wszytko warte jest półtora miliarda złotych, bo tak szacuje się minimalne koszty? Kwestia ocenna. Wartości eksperymentów z glonami przeprowadzonych w kosmosie czy przy użyciu AI bym nie przeceniał; tu bardziej chodzi o to, by człowiek na orbicie, skoro już tam trafił, nie musiał się nudzić.

I pointa na koniec, trochę wbrew zaprezentowanemu powyżej dziennikarskiemu zrzędzeniu. Bez wątpienia technologie, w tym technologie kosmiczne, są przyszłością światowej ekonomii. Jeśli chcemy istnieć, musimy w tym wyścigu brać udział. Wierzę, że inżynier Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie narodowym ambasadorem tej myśli, a może nawet przekona kogoś nad Wisłą, że warto iść tym szlakiem dalej. Wtedy te półtora miliarda złotych będzie dobrą inwestycją.