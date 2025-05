Inwestycje w polski sektor kosmiczny

Od Polski będzie to wymagać co najmniej utrzymania tempa inwestycji we własny sektor kosmiczny w momencie, kiedy decydują się priorytety polskiej strategii i polskiego programu kosmicznego. Pierwsza dekada Polski w ESA dowiodła, że jesteśmy roztropnym i ambitnym graczem, zdolnym osiągać sukcesy głównie dzięki niszowym kompetencjom, inteligentnej przedsiębiorczości, poszukiwaniu nowych źródeł finansowania, a nie rozmachowi budżetów publicznych.

Dobrze tę sytuację obrazuje opublikowany w maju raport Polityki Insight „Z góry widać lepiej – perspektywy rozwoju polskiego sektora obserwacji ziemi”. Gdy duże państwa europejskie planują agresywnie zwiększać swoje wydatki, może okazać się kluczowe znalezienie własnej, rozpoznawalnej specjalizacji technologicznej i wzięcie większej odpowiedzialności za wspólną, europejską architekturę bezpieczeństwa.

Nadzieja na modernizację

Być może właśnie przeżywamy nasze kosmiczne „Przedwiośnie”, czyli moment, który po raz kolejny wymaga zdania egzaminu z realnej dojrzałości do budowy ekonomicznych i technologicznych podstaw państwa, a nawet regionu. Oraz z umiejętnego podbijania rynku i komercjalizacji rozwiązań, dzięki możliwościom stwarzanym przez nowe europejskie programy ESA i UE.

To też nadzieja na modernizację i innowacje dzięki przedsiębiorczości powstałej w polskim sektorze kosmicznym w ostatnich dwóch latach. Od wyniku tego testu zależy, co Polska urzeczywistni i czy przejdziemy od symbolicznych osiągnieć do systemowego programu rozwojowego.

Duże rocznice kuszą, by sięgnąć po patetyczny ton, ale warto pamiętać, że – jak przestrzegał Żeromski – tylko oparcie wielkich wizji w realnej gospodarce, kompetencjach i dostępnym kapitale może zamienić je w trwały postęp.