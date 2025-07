Zastanawiam się, co poza interwencją sił nadprzyrodzonych może zachęcić nas do zdjęcia nogi z gazu? Paliwa po zł 8 zł litr, jak po wybuchu wojny w 2022 r.? Radary na każdym skrzyżowaniu? I to, i to mało realne. A może wyposażenie kamer monitorujących trasy w miastach w system odczytujący tablice aut, wyliczający średnią prędkość i automatycznie wysyłający mandaty piratom drogowym? Kto wie? W erze AI wszystko możliwe.