Jak bardzo zagrażają nam nowoczesne technologie

Zagrożenia związane z technologiami to temat rzeka. Karkołomnym zadaniem jest próba opisania ich w kilku zdaniach. Na poziomie społecznym największe ryzyko widzę w spłyceniu relacji międzyludzkich. To nie wymaga opisu. Wystarczy spojrzeć na ulicę czy do wnętrza autobusów – zdecydowana większość osób trzyma w ręku telefon. To dziś przedmiot cenniejszy niż portfel. Dobrze wie o tym każdy, kto kiedykolwiek w życiu zgubił smartfona.

Wiedzą o tym również przestępcy i nie bez powodu coraz częściej słyszymy o cyberatakach. To już nie są wybryki hakerów-amatorów, ale dobrze zorganizowane akcje grup przestępczych. Działających często na zlecenie innych państw, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest tym bardziej niebezpieczne.

To właśnie dostęp do danych jest kluczowy. Dobrze wiedzą o tym wspomniane już Chiny, które kontrolę i mechanizm inwigilacji obywateli opanowały do perfekcji.

Czy jesteśmy tego wszystkiego świadomi, korzystając z technologii? Czy zdajemy sobie sprawę, że personalizacja treści może pogłębiać bańki informacyjne i podziały społeczne? Utrudniać weryfikację informacji, co skutkuje erozją zaufania do źródeł? Że odpowiednie pokierowanie treścią może wypaczyć jej sens?

To trudne pytania. Na naszych oczach dzieje się właśnie cicha rewolucja. A jak to z rewolucjami bywa – czasem przynoszą zmianę na lepsze, a czasem na gorsze. Jak będzie teraz?