Mariusz Cieślik: Chłopcy z wystawy „Nasi chłopcy” wcale nie są naszymi chłopcami

Bo to właśnie on jest problemem. Autorzy wystawy pomysł na tytuł ponoć wzięli od Luksemburczyków. Tyle że trudno porównać historię obu krajów. W Luksemburgu działał ruch oporu przeciw poborowi do armii Hitlera, ale pobór był jednak powszechny. Tymczasem Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej przeciwko III Rzeszy, a do Wehrmachtu trafiła kilkuprocentowa mniejszość. Jako wnuk uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku, mam inne wyobrażenie o tym, kim byli podczas II wojny światowej „nasi chłopcy”. Podejrzewam, że podobnie myśli 90-kilka proc. Polaków. Ci z Wehrmachtu to jednak są „ich chłopcy”, a upieranie się, że z tytułem wystawy wszystko jest OK, prowadzi nie do zasypania, tylko do pogłębienia podziału.

Gdybym był wyznawcą teorii spiskowych, uznałbym, że tytuł wystawy w Muzeum Gdańska to celowa prowokacja. Że to działanie w stylu walenia kijem w klatkę, żeby rozjuszyć małpy – jak mawiają klasycy politycznego marketingu. To zaś wystawiałoby jej twórcom i patronom jak najgorsze świadectwo, bo oznaczałoby, że zamierzonym efektem jest sianie politycznego zamętu. Akurat historycy są ostatnią grupą zawodową, która powinna się tym zajmować. Ich działaniom towarzyszyć musi refleksja, a pożądanym efektem jest edukacja odbiorców. Tak zatem na klasyczne pytanie „idiota czy prowokator”, muszę odpowiedzieć: mam nadzieję, że idiota. Jedno tylko mnie w tym niepokoi i przemawia na rzecz tezy o prowokacji: autorzy wystawy nie chcą przyznać się do błędu. A powinni.