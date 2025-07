Nie tylko sądy i niezależne media starały się przez te pół roku powstrzymać trumpowy zamach na rządy prawa. Zrobiły to także rządzone przez demokratów stany. Ich uprawnienia pozostają w teorii bardzo poważne. O ile respektuje się literę prawa. I w tym przypadku jest z tym poważny problem. Gdy Donald Trump doszedł do wniosku, że gubernator Kalifornii Gavin Newsom i podległe mu służby odmawiają współpracy z agentami odpowiedzialnej za wyłapywanie nielegalnych imigrantów ICE (Immigration and Customs Enforcement), polecił podporządkować Gwardię Narodową władzom federalnym. Takie sytuacje już w przeszłości miały co prawda miejsce, ale przecież w chwilach nadzwyczajnych, jak w 1957 roku, gdy Dwight Eisenhower kazał właśnie Gwardii Narodowej objąć ochroną afroamerykańskie dzieci chcące skorzystać z nowo nabytego prawa o desegregacji szkół czy w 1992 roku, gdy trzeba było uspokoić brutalne zamieszki po dotkliwym pobiciu przez białych policjantów czarnoskórego Rodneya Kinga. Dziś jednak nie ma żadnej nagłej, niespodziewanej i kryzysowej sytuacji, która uzasadniałaby przejęcie przez Waszyngton stanowych jednostek Gwardii.

Jak daleko Trump jest jeszcze gotów pójść w procesie przejmowania władzy? – Uważam za całkiem prawdopodobne, że tą samą drogą będzie starał się uzyskać prawo do sprawowania trzeciej kadencji – mówi o 79-letnim dziś prezydencie cytowany już amerykański dyplomata. Teoretycznie prowadziłoby to do utrzymania przez niego władzy do 2032 roku. Ale mimo to amerykański przywódca spieszy się z przebudową ustroju kraju, bo w listopadzie 2026 roku czekają go wybory cząstkowe do Kongresu, w których republikanie mogą stracić większość tak w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Ostrzeżeniem był proces ratyfikacji Pięknej Wielkiej Ustawy (Big Beautiful Bill, BBB), która w obu izbach parlamentu została uchwalona większością ledwie jednego głosu. Choć Trump przekształcił Partię Republikańską w jeszcze jedno posłuszne mu narzędzie władzy, wykluczając wszystkich niechętnych sobie polityków, niektórzy członkowie jego ugrupowania mieli wątpliwości, czy wspomniany projekt radykalnej przebudowy finansów państwa nie prowadzi Ameryki do bankructwa.

Zabezpieczeniem przed utratą większości w Kongresie jest przejęcie jego kompetencji przez Biały Dom. Ale także wspomniana Big Beautiful Bill. Ta ustawa, tym razem środkami budżetowymi, a nie prawnymi, zapisuje przebudowę amerykańskiego państwa niejako w kamieniu. Z jednej strony umacnia oligarchiczny charakter kraju: najbogatsi Amerykanie, którzy najczęściej wspierali Trumpa, mogą dzięki niej liczyć na sowite i nieograniczone w czasie ulgi podatkowe. Są one finansowane po części z drastycznych i trudnych do wyobrażenia w Zachodniej Europie cięć w wydatkach socjalnych. O bilion dolarów zostaje na przykład uszczuplony Medicaid, program wsparcia dla najuboższych. O 10-12 mln rośnie armia obywateli, którzy nie mają żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. W sumie do liczby ok. 40 mln.

Ale sygnałem tego, że w państwie Donalda Trumpa pieniądz jest królem, była też choćby likwidacja wielu programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii na rzecz nieliczącego się z ochroną środowiska wydobycia ropy czy gazu. Są tu za to środki na budowę muru na granicy z Meksykiem i deportację nielegalnych imigrantów. Tych oraz innych pomysłów prezydent nie chciał wprowadzić rozporządzeniem wykonawczym. Wolał procedurę parlamentarną, bo jest ona o wiele trudniejsza do odwrócenia na wypadek (coraz mniej realny), że następcą Trumpa okaże się ktoś o zupełnie innym nastawieniu ideologicznym.

Koniec globalizacji stał się faktem

Trump buduje więc coraz bardziej autorytarne państwo, starając się naśladować na niepomiernie większą skalę to, co zrobił na Węgrzech Viktor Orbán. Ale w jakim celu to czyni? Jaka jest jego wizja Ameryki?