Izabela Leszczyna
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Leszczyna była pytana o alarm podnoszony przez Naczelną Radę Lekarską, która informuje, że szpitale wstrzymają przyjmowanie pacjentów i przekładają zabiegi na przyszły rok w związku z brakiem środków. Byłą minister zdrowia spytano, czy jesteśmy skazani na taką sytuację.
– Należałoby postawić pytanie, czy doczekamy się takich czasów w systemach ochrony zdrowia europejskich, także w bogatszych państwach, że jakiś minister zdrowia powie: mam wystarczającą ilość pieniędzy, by zapewnić wszystko, czego potrzeba naszym pacjentom – odparła.
Leszczyna przekonywała przy tym, że jakość świadczeń w ochronie zdrowia w Polsce wzrosła. – Najlepiej mogą to powiedzieć pacjenci onkologiczni. Nie da się porównać onkologii sprzed 15 lat i tej dzisiejszej – podkreśliła.
Czytaj więcej
– Problem pieniądza zawsze będzie choćby dlatego, że mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze terapie lekowe, fantastyczne immunoterapie, które są celowane, wymyślane dla jednego pacjenta. One muszą być drogie – mówiła Leszczyna. – Rozpoznajemy coraz więcej chorób, choroby rzadkie są częstymi chorobami, ponieważ medycyna jest na coraz wyższym poziomie, coraz więcej to wszystko kosztuje – dodała.
Izabela Leszczyna, była minister zdrowia
– Jeszcze jedna rzecz: my jesteśmy wszyscy coraz starsi, a starsi chorują zdecydowanie częściej niż młodsi. System jest coraz bardziej obciążony – stwierdziła też.
Była minister zdrowia zwróciła też uwagę, że pacjenci oczekują coraz więcej i chcieliby, aby świadczenia zapewniane przez ochronę zdrowia były na coraz wyższym poziomie. – Dynamika przyrostu składki zdrowotnej jest taka, jaka jest – nasze pensje rosną, coraz więcej pieniędzy nominalnie jest też w NFZ. Jednocześnie te potrzeby, oczekiwania nas, pacjentów, są coraz większe – tłumaczyła.
Czytaj więcej
Zdaniem Leszczyny poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia można byłoby uzyskać poprzez poprawę organizacji całego systemu. Jak mówiła, szpitale powinny się dogadywać zamiast rywalizować o lekarzy. W praktyce miałoby to wyglądać tak, że np. w jednym szpitalu zamknięty zostałby np. oddział kardiologiczny, który działa na wysokim poziomie w innym szpitalu znajdującym się w pobliżu. Z kolei pierwszy szpital miałby dobrze działający oddział, którego nie ma w tym drugim szpitalu. Oba zapewniałyby transport pacjentom potrzebującym pomocy na oddziale, którego w ich placówce nie ma.
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
Foto: PAP
– Ludzie głosują nogami, szukają zawsze najlepszego lekarza. My to widzimy także w statystykach. Problem jest w tym, że taki szpital to najczęściej największy pracodawca w powiecie, a starosta często nie rozumie, że mieszkańcy chcą najlepszej ochrony zdrowia, a nie najbliższej – zauważyła.
Jak mówiła Leszczyna, przy lepszej organizacji systemu szpitali „moglibyśmy strumień pieniędzy skierować na mniejszą liczbę oddziałów, które pracowałyby od 8 rano do 20, żeby ci pacjenci się tam mieścili”. – Jeśli dziś mamy oddział, który pracuje od 15, a po 15 jest pusty, bo lekarze jadą do innych szpitali, żeby ratować tamte placówki, aby one mogły wyrobić kontrakt, bo inaczej by tego kontraktu nie wyrobiły, to ten (pusty) szpital nadal kosztuje – wyjaśniła. – Nic się nie dzieje, ale muszą być pielęgniarki, musi być lekarz dyżurny. Powtórzę jeszcze raz: konsolidacja szpitali, szpitale szyte na miarę mieszkańców. Nie mamy tego w Polsce, mamy sieć, która jest mocno skostniała. Ustawa, którą wprowadziłam pozwala szpitalom przekształcać się, nie wypadać z tej sieci – dodała.
– Co powinniśmy zrobić? Wziąć mapę potrzeb zdrowotnych, na to nałożyć mapę świadczeń zdrowotnych, usiąść do stołu z właścicielami szpitali – problem polega na tym, że mamy kilku czy kilkunastu właścicieli szpitali, którzy ze sobą konkurują – i decydujemy, gdzie mają być jakie oddziały, jak to zorganizować dobrze, aby każdy był zabezpieczony, każdy miał świadczenie na tym samym poziomie – mówiła też była minister zdrowia.
Źródło: rp.pl
