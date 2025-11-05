– Problem pieniądza zawsze będzie choćby dlatego, że mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze terapie lekowe, fantastyczne immunoterapie, które są celowane, wymyślane dla jednego pacjenta. One muszą być drogie – mówiła Leszczyna. – Rozpoznajemy coraz więcej chorób, choroby rzadkie są częstymi chorobami, ponieważ medycyna jest na coraz wyższym poziomie, coraz więcej to wszystko kosztuje – dodała.

Starosta często nie rozumie, że mieszkańcy chcą najlepszej ochrony zdrowia, a nie najbliższej Izabela Leszczyna, była minister zdrowia

– Jeszcze jedna rzecz: my jesteśmy wszyscy coraz starsi, a starsi chorują zdecydowanie częściej niż młodsi. System jest coraz bardziej obciążony – stwierdziła też.

Była minister zdrowia zwróciła też uwagę, że pacjenci oczekują coraz więcej i chcieliby, aby świadczenia zapewniane przez ochronę zdrowia były na coraz wyższym poziomie. – Dynamika przyrostu składki zdrowotnej jest taka, jaka jest – nasze pensje rosną, coraz więcej pieniędzy nominalnie jest też w NFZ. Jednocześnie te potrzeby, oczekiwania nas, pacjentów, są coraz większe – tłumaczyła.

Izabela Leszczyna wskazuje na problem z organizacją szpitali w Polsce

Zdaniem Leszczyny poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia można byłoby uzyskać poprzez poprawę organizacji całego systemu. Jak mówiła, szpitale powinny się dogadywać zamiast rywalizować o lekarzy. W praktyce miałoby to wyglądać tak, że np. w jednym szpitalu zamknięty zostałby np. oddział kardiologiczny, który działa na wysokim poziomie w innym szpitalu znajdującym się w pobliżu. Z kolei pierwszy szpital miałby dobrze działający oddział, którego nie ma w tym drugim szpitalu. Oba zapewniałyby transport pacjentom potrzebującym pomocy na oddziale, którego w ich placówce nie ma.