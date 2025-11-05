Reklama
Izabela Leszczyna: Problem pieniędzy w ochronie zdrowia będzie zawsze

Jesteśmy wszyscy coraz starsi, a starsi chorują zdecydowanie częściej niż młodsi. System jest coraz bardziej obciążony - mówiła w TVN24 o sytuacji w ochronie zdrowia posłanka KO Izabela Leszczyna, była minister zdrowia.

Publikacja: 05.11.2025 08:10

Izabela Leszczyna

Izabela Leszczyna

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego, zdaniem Izabeli Leszczyny, w systemie ochrony zdrowia zawsze będzie brakować pieniędzy?
  • Na jakie problemy organizacyjne w ochronie zdrowia wskazuje Izabela Leszczyna?
  • W jaki sposób lepsza organizacja szpitali mogłaby poprawić działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce?

Leszczyna była pytana o alarm podnoszony przez Naczelną Radę Lekarską, która informuje, że szpitale wstrzymają przyjmowanie pacjentów i przekładają zabiegi na przyszły rok w związku z brakiem środków. Byłą minister zdrowia spytano, czy jesteśmy skazani na taką sytuację. 

Izabela Leszczyna o pieniądzach w ochronie zdrowia: Czy kiedyś będzie ich tyle, by zapewnić wszystko?

– Należałoby postawić pytanie, czy doczekamy się takich czasów w systemach ochrony zdrowia europejskich, także w bogatszych państwach, że jakiś minister zdrowia powie: mam wystarczającą ilość pieniędzy, by zapewnić wszystko, czego potrzeba naszym pacjentom – odparła. 

Leszczyna przekonywała przy tym, że jakość świadczeń w ochronie zdrowia w Polsce wzrosła. – Najlepiej mogą to powiedzieć pacjenci onkologiczni. Nie da się porównać onkologii sprzed 15 lat i tej dzisiejszej – podkreśliła. 

Sąd: szpital zapłaci słoną karę za kamery ukryte w zegarach
Dane osobowe
Sąd: szpital zapłaci słoną karę za kamery ukryte w zegarach
– Problem pieniądza zawsze będzie choćby dlatego, że mamy coraz nowsze leki, coraz nowsze terapie lekowe, fantastyczne immunoterapie, które są celowane, wymyślane dla jednego pacjenta. One muszą być drogie – mówiła Leszczyna. – Rozpoznajemy coraz więcej chorób, choroby rzadkie są częstymi chorobami, ponieważ medycyna jest na coraz wyższym poziomie, coraz więcej to wszystko kosztuje – dodała. 

Starosta często nie rozumie, że mieszkańcy chcą najlepszej ochrony zdrowia, a nie najbliższej

Izabela Leszczyna, była minister zdrowia

– Jeszcze jedna rzecz: my jesteśmy wszyscy coraz starsi, a starsi chorują zdecydowanie częściej niż młodsi. System jest coraz bardziej obciążony – stwierdziła też. 

Była minister zdrowia zwróciła też uwagę, że pacjenci oczekują coraz więcej i chcieliby, aby świadczenia zapewniane przez ochronę zdrowia były na coraz wyższym poziomie. – Dynamika przyrostu składki zdrowotnej jest taka, jaka jest – nasze pensje rosną, coraz więcej pieniędzy nominalnie jest też w NFZ. Jednocześnie te potrzeby, oczekiwania nas, pacjentów, są coraz większe – tłumaczyła. 

Szpital w Lublińcu bankrutuje. Powiat chce go wydzierżawić
Ochrona zdrowia
Szpital w Lublińcu bankrutuje. Powiat chce go wydzierżawić

Izabela Leszczyna wskazuje na problem z organizacją szpitali w Polsce

Zdaniem Leszczyny poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia można byłoby uzyskać poprzez poprawę organizacji całego systemu. Jak mówiła, szpitale powinny się dogadywać zamiast rywalizować o lekarzy. W praktyce miałoby to wyglądać tak, że np. w jednym szpitalu zamknięty zostałby np. oddział kardiologiczny, który działa na wysokim poziomie w innym szpitalu znajdującym się w pobliżu. Z kolei pierwszy szpital miałby dobrze działający oddział, którego nie ma w tym drugim szpitalu. Oba zapewniałyby transport pacjentom potrzebującym pomocy na oddziale, którego w ich placówce nie ma. 

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce

Foto: PAP

– Ludzie głosują nogami, szukają zawsze najlepszego lekarza. My to widzimy także w statystykach. Problem jest w tym, że taki szpital to najczęściej największy pracodawca w powiecie, a starosta często nie rozumie, że mieszkańcy chcą najlepszej ochrony zdrowia, a nie najbliższej – zauważyła. 

Jak mówiła Leszczyna, przy lepszej organizacji systemu szpitali „moglibyśmy strumień pieniędzy skierować na mniejszą liczbę oddziałów, które pracowałyby od 8 rano do 20, żeby ci pacjenci się tam mieścili”. – Jeśli dziś mamy oddział, który pracuje od 15, a po 15 jest pusty, bo lekarze jadą do innych szpitali, żeby ratować tamte placówki, aby one mogły wyrobić kontrakt, bo inaczej by tego kontraktu nie wyrobiły, to ten (pusty) szpital nadal kosztuje – wyjaśniła. – Nic się nie dzieje, ale muszą być pielęgniarki, musi być lekarz dyżurny. Powtórzę jeszcze raz: konsolidacja szpitali, szpitale szyte na miarę mieszkańców. Nie mamy tego w Polsce, mamy sieć, która jest mocno skostniała. Ustawa, którą wprowadziłam pozwala szpitalom przekształcać się, nie wypadać z tej sieci – dodała. 

– Co powinniśmy zrobić? Wziąć mapę potrzeb zdrowotnych, na to nałożyć mapę świadczeń zdrowotnych, usiąść do stołu z właścicielami szpitali – problem polega na tym, że mamy kilku czy kilkunastu właścicieli szpitali, którzy ze sobą konkurują – i decydujemy, gdzie mają być jakie oddziały, jak to zorganizować dobrze, aby każdy był zabezpieczony, każdy miał świadczenie na tym samym poziomie – mówiła też była minister zdrowia. 

Źródło: rp.pl

Izabela Leszczyna szpitale

Izabela Leszczyna o pieniądzach w ochronie zdrowia: Czy kiedyś będzie ich tyle, by zapewnić wszystko?

