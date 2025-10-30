O nałożeniu kar Urząd Ochrony Danych Osobowych informował w lutym. – Centrum medyczne wprowadziło na oddziale neonatologii monitoring w postaci dwóch kamer ukrytych w zegarach – mówił portalowi tvn24.pl Karol Witowski, rzecznik prasowy UODO. Kamery rejestrowały obraz ukazujący zarówno noworodki, jak i ich matki podczas dokonywania intymnych czynności, m.in. takich jak karmienie dzieci czy ich pielęgnacja.

Zarząd i dyrekcja szpitala w wydanym oświadczeniu tłumaczyli, że monitoring był umieszczony w salach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka ze względu na konieczność szybkiego działania w celu ochrony życia i zdrowia wcześniaków i było to działanie w stanie wyższej konieczności.

Argumenty te nie przekonały Prezesa UODO, który uznał, że monitoring został wprowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto miał charakter niejawny – o prowadzonej rejestracji obrazu nie zostali poinformowani ani pacjenci, ani pracownicy placówki. W związku z tymi naruszeniami przepisów RODO, na szpital nałożono blisko 700 tys. zł kary.

Krakowski szpital zgłosił też Prezesowi UODO naruszenie polegające na zagubieniu lub kradzieży kart pamięci z urządzeń rejestrujących obraz na oddziale neonatologii. Ustalono, że karty pamięci, na których znajdowały się nagrania nie zostały zaszyfrowane, a wykorzystane do rejestracji obrazu urządzenia nie zostały skonfigurowane w sposób odpowiadający wymaganiom obowiązującym w placówce. Prezes UODO po stwierdzeniu naruszenia przepisów związanych z brakiem wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa nałożył na Centrum Medyczne Ujastek drugą karę w wysokości 458 tys. zł.