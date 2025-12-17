Aktualizacja: 17.12.2025 15:50 Publikacja: 17.12.2025 04:30
Foto: AdobeStock
W nowej książce dwie wybitne profesorki, Cristina Lafont i Nadia Urbinati, analizują jedną z popularnych recept, tzw. zgromadzenia lottokratyczne. Idea ta zakłada zastąpienie ciał takich jak parlamenty, wybieranych przez wszystkich uprawnionych obywateli, zgromadzeniami obywateli wyselekcjonowanymi losowo. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem jest uwolnienie demokracji od manipulacji potężnych grup interesu, bo loteria jest ślepa, a więc odporna na lobbing. Co więcej, członkowie zgromadzeń lottokratycznych mają odzwierciedlać strukturę społeczeństwa w miniaturze, tworząc przestrzeń sprzyjającą autentycznej deliberacji.
Czytaj więcej
Prewencyjna eliminacja niewygodnych politycznych konkurentów, jak Georgescu i Le Pen, pokazuje, ż...
Przykłady takich deliberatywnych „minipubliczności” są liczne. Belgia ma od 2019 r. stałą lottokratyczną izbę, która wyznacza tematy dla paneli obywatelskich i integruje ich pracę z procesem legislacyjnym. W latach 2019–2020 Francja wylosowała 150 obywateli, aby zaproponowali politykę klimatyczną. Irlandzkie Zgromadzenie Obywatelskie (2016–2021), składające się z 99 losowo wybranych członków, zaproponowało liczne zmiany konstytucyjne – jedna z nich doprowadziła do referendum w 2018 r. w sprawie aborcji.
Lafont i Urbinati nie kwestionują zalet tych zgromadzeń deliberatywnych, bo pełnią one funkcję pomocniczą, bez ambicji zastąpienia tradycyjnych parlamentów. To, co obie profesorki denerwuje, to sugestia, aby całkowicie porzucić wybory i uczynić instytucje demokratyczne w pełni losowymi. Przekonująco dowodzą, że proponowana reinterpretacja reprezentacji politycznej osłabiłaby, a nie wzmocniła demokrację, pozbawiając obywateli wpływu i tworząc system, w którym losowo wybrana garstka podejmowałaby decyzje za resztę populacji, przy minimalnej odpowiedzialności. Ostrzegają też, że zgromadzenia lottokratyczne zredukowałyby politykę do technokratycznego rozwiązywania problemów, zapominając, że centralnym zadaniem demokracji jest przekształcanie odmiennych poglądów w wolę zbiorową.
Czytaj więcej
Mamy w Polsce dwie śmiertelnie nienawidzące się ekipy, które z rosyjskiego zagrożenia uczyniły ma...
Trudno podważyć zasadność tej krytyki, pytanie jednak, czy są alternatywne lekarstwa. Być może droga do odnowy demokracji nie wiedzie przez reformy instytucjonalne, lecz przez przemianę kulturową. Być może demokrację należy wyobrazić sobie na nowo – poza państwem narodowym, które nie radzi sobie z presją globalną. Być może musimy okiełznać postprawdę w mediach społecznościowych należących do gigantów technologicznych. A może demokracja potrzebuje bezpiecznego środowiska, bo polityka oparta na strachu jest wodą na młyn dyktatorów. Potrzebujemy wiarygodnych odpowiedzi na te pytania, zanim będzie za późno.
Jan Zielonka
Profesor na uniwersytetach w Wenecji i Warszawie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Doszło do nieoczekiwanej zmiany ról. Koalicja rządowa zażegnała spory, a PiS trawią wewnętrzne konflikty i parti...
W opublikowanym 9 grudnia wywiadzie w serwisie rp.pl były wiceszef ABW (2013-2017) płk Jacek Gawryszewski postan...
Zerwanie z prawie 20-letnią tradycją zapalania świec chanukowych wiele mówi o poglądach religijnych prezydenta,...
Ideologiczny konflikt, który podzielił dzisiaj Europę z cywilizacyjnego punktu widzenia nie jest więc twórczy i...
Czasem prawo unijne ma stanowić alibi dla rozwiązań, które nie mają z nim wiele wspólnego. Tak jak nowy projekt...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas