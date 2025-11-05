- To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu – napisał Robert Kropiwnicki na X.

„Kończąc dwuletnią pracę w Ministerstwie Aktywów Państwowych chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania” - tłumaczy wiceminister MAP

Robert Kropiwnicki prawie 2 lata w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Robert Kropiwnicki działa w Ministerstwie Aktywów Państwowych od 13 grudnia 2023 roku. Został wtedy powołany na stanowisko sekretarza stanu. Przed objęciem funkcji w rządzie był nauczycielem akademickim oraz posłem na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji