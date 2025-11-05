Były szef resortu edukacji zaznaczył, że jego słowa to nie polityczna złośliwość, lecz fakty. – Nie ja to zacząłem. To pan premier zamiast zajmować się Polską, która w ruinę popada, zajmuje się obrażaniem człowieka, który walczy o życie – stwierdził.

Pytany o swe słowa Czarnek ocenił, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry ma w tej sytuacji „ogromne znaczenie”.

Jarosław Kaczyński mówił o wyroku śmierci. Poseł PiS komentuje

Wiceprezes PiS był też w Polsat News pytany o słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który na pytanie dziennikarki o to, czy Ziobro powinien wrócić do Polski, odpowiedział pytaniem: „Po to, żeby go w istocie zamordowano?”. – Jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z wyrokiem śmierci – mówił były premier.

Czy te słowa to nie przesada? – Nie. Pan minister Zbigniew Ziobro jest chory na rzadki rodzaj nowotworu. Generalnie ludzie w tej chorobie w większości już po takim czasie nie żyją. Cudem uniknął śmierci dzięki skomplikowanym zabiegom onkologicznym, wykonywanym w Polsce i poza granicami kraju i dalej te zabiegi są wykonywane – ocenił w środę Przemysław Czarnek.

– Czy pan sobie wyobraża, że minister Ziobro, który jest tylko z zemsty aresztowany i osadzony w więzieniu (areszcie – red.) na dwa miesiące, być może w kajdankach zespolonych, prowadzany osobno do ubikacji jak pani Urszula, Karolina – te przykłady są z teraz, nie z PRL, nie ze stalinizmu – albo jak ksiądz Olszewski, albo jak Dariusz Matecki i ma szansę przetrwać te dwa miesiące? Nie – zwrócił się do prowadzącego.