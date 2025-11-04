Aktualizacja: 04.11.2025 13:09 Publikacja: 04.11.2025 12:56
Donald Tusk
Foto: PAP
- Dzisiaj będę oczekiwał od pana ministra sprawiedliwości informacji na temat dalszych działań związanych z tzw. sprawą działek CPK. Wiem, że dalsze działania są prowadzone – podkreślił premier.
- Przy tej okazji muszę też odnieść się do sytuacji, która bulwersuje całą polską opinię publiczną czyli o tym wielkim znaku zapytania, gdzie jest były minister sprawiedliwości (Zbigniew) Ziobro, czy wróci do kraju – kontynuował.
- Ja najchętniej bym się zwrócił bezpośrednio do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara i miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Zarzuty są poważne, jedyną metodą aby wytłumaczyć się z tych zarzutów jest postępowanie zgodne z prawem i przepisami, tak aby zatryumfowało Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. To jest jedyna droga, jedyna metoda – oświadczył Tusk.
- Chcę zacząć od dobrej wiadomości, na którą czekały nauczycielki i nauczyciele. Mieliśmy poprawić pewne propozycje, które wzbudziły wiele uzasadnionych emocji i tak jak zapowiadałem skierowaliśmy do Sejmu i dzisiaj klub KO złoży stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne i będzie to system ujednolicony, nie będzie zależał od różnych sytuacji, widzimisię urzędowych, czy dobrowolnych interpretacji tego, co się dzieje w szkole. Mam nadzieje, że ta kwestia zostanie w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięta – mówił wcześniej Tusk otwierając posiedzenie rządu.
