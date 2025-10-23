„W 2025 r. poseł Marcin Romanowski nie brał udziału w posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej – na wszystkich ma nieobecność nieusprawiedliwioną. Z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji Marszałek Sejmu zarządził w 2025 r. obniżenie świadczenia pieniężnego za jeden dzień – w pozostałych dniach miał miejsce zbieg posiedzeń Sejmu i posiedzeń komisji, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Sejmu” – odpowiada nam Kancelaria Sejmu.

W czasach pandemii posłowie mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji online – takie możliwości techniczne Sejm nadal ma. Jednak „zgodnie z Regulaminem Sejmu możliwość odbywania posiedzeń komisji sejmowych w tzw. trybie zdalnym dopuszczalna jest tylko w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub stanu epidemii”.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Poseł Romanowski mieszka w Budapeszcie i – jak stwierdza – przyjechał tam „żeby skuteczniej walczyć z bezprawiem dziejącym się teraz w Polsce na szczytach władzy, bo w Polsce nie ma możliwości dostępu do uczciwego wymiaru sprawiedliwości”. – Staram się prowadzić normalną pracę poselską, choć bardzo mi to utrudniono – żali się „Rzeczpospolitej”. Dodaje, że „nie ma nawet dostępu do poselskiej skrzynki mailowej”. – A dwa moje biura poselskie działają, prowadzimy porady prawne, przyjmujemy interesantów. Jestem dostępny dla mieszkańców online i telefonicznie. Środki na nie otrzymałem z dużym poślizgiem, w efekcie pogrożenia szefowi Kancelarii Sejmu zawiadomieniem do prokuratury. Teraz otrzymuję transze na biuro bez problemu – dodaje.

Prokuratura zabrała Marcinowi Romanowskiemu sejmowy iPad

W marcu ub.r. ABW zabezpieczyła w domu Romanowskiego m.in. telefon, wszystkie pendrive’y, a nawet tablet firmy Apple należący do Kancelarii Sejmu, jaki otrzymują posłowie. – Do dzisiaj mi go nie zwrócono, nie mogę więc używać poselskiej poczty i korzystać z adresu e-mail. Napisałem do Kancelarii Sejmu o przyznanie mi nowego tabletu. Najpierw dostałem informację, że mi nie przysługuje, a ostatnio poinformowano mnie, że otrzymam go wyłącznie na miejscu – dodaje Marcin Romanowski.

Prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, że „przedmioty zwraca się osobom uprawnionym, jeżeli są zbędne dla toczącego się postępowania”. – W przypadku urządzenia należącego do podejrzanego Marcina Romanowskiego przesłanka ta dotychczas nie wystąpiła, tj. dowód ten nadal jest niezbędny dla potrzeb niniejszego postępowania. Wynika to z faktu, iż urządzenie jest zabezpieczone kodem dostępu i dotychczas nie udało się uzyskać do niego dostępu – przyznaje prok. Nowak, dodając, że prokuratura nadal podejmuje „czynności zmierzające do uzyskania dostępu do urządzenia”.