Mamy kolejny odcinek serialu o rozliczeniu Funduszu Sprawiedliwości. Podczas prac zespołu ds. rozliczeń PiS Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, stwierdził m.in., że większość ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości konkursów prowadzonych było w nierzetelny sposób. Z zeznań tych wynika, że dofinansowanie mieli dostawać konkretni oferenci. Jeśli tak, to nie chodzi już o to, że pieniądze z funduszu szły niejednokrotnie na cele odległe od wspierania ofiar przestępstw, ale o to, że łamano procedury przyznawania tych środków w ramach konkursu. Tego nie da się już obronić stwierdzeniem, że prawo to dopuszczało.

Jak rozliczano Fundusz Sprawiedliwości

Sprawa funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości ma długą i burzliwą historię. Jeszcze w 2021 r. negatywnie o sposobie wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości wypowiedziała się Najwyższa Izba Kontroli. Jak się można było domyśleć, na rządzących nie zrobiło to żadnego wrażenia.

Jedną z zapowiedzi ówczesnej opozycji startującej w wyborach parlamentarnych było właśnie rozliczenie funkcjonowania Funduszu. I faktycznie po przejęciu władzy przez nową koalicję zaczęło się. Adam Bodnar powołał Społeczna Radę ds. Funduszu Sprawiedliwości oraz zespół śledczy ds. Funduszu Sprawiedliwości w Prokuraturze Krajowej. Doszło do przeszukania mieszkania Zbigniewa Ziobry. Ostatnio pojawiły się doniesienia o możliwości uchylenia immunitetów posłom. Zbiegło się to z zeznaniami dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Jak widać, sprawa jest rozwojowa.