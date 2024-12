Jest ENA za Marcinem Romanowskim. Nieoficjalnie: Może dostać azyl

Europejski nakaz aresztowania Marcina Romanowskiego

Tymczasem również w czwartek warszawski Sąd Okręgowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego, posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości. W ubiegły czwartek sąd wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Romanowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Od tamtej pory były wiceminister jest poszukiwany.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia o Marcinie Romanowskim: Nie mam współczucia, mam tylko oburzenie - Podejrzenia, że znajduje się na Węgrzech, moim zdaniem nie są pozbawione podstaw - powiedział o poszukiwanym pośle PiS Marcinie Romanowskim marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jeżeli po takim czasie służby nie wiedziałyby, gdzie jest Romanowski, to bardzo źle by świadczyło o jakości tych służb - dodał na antenie TVN24.

Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, poszukiwaniem Romanowskiego zajmują się policjanci z elitarnego wydziału Komendy Stołecznej Policji, specjalizujący się w tropieniu najgroźniejszych przestępców, w tym członków zbrojnych gangów. Prokuratura zwróciła się do Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie posła PiS. Śledczy podejrzewają, że Romanowski przebywa za granicą. Pojawiły się doniesienia, że jest na Węgrzech.



Zarzuty wobec posła Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski w latach 2019-2023 nadzorował - jako wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości – działanie Funduszu Sprawiedliwości. W związku ze sposobem wykorzystania środków z tego funduszu prokuratura przedstawiła mu jedenaście zarzutów. Były wiceminister jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz przywłaszczenie powierzonego mienia. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej Polityka Szef MSWiA o poszukiwaniach Marcina Romanowskiego: Niektórych szuka się latami - Służby szukają wszędzie, gdzie można się spodziewać osoby, która się ukrywa przed polskim wymiarem sprawiedliwości - mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak o poszukiwaniach ściganego listem gończym posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego.

Marcin Romanowski jest posłem i zastępcą przedstawiciela delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w związku z czym był chroniony dwoma immunitetami, jednak zarówno izba niższa polskiego parlamentu, jak i ZPRE wyraziły zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.