Propozycję tę zawarto w opracowanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Zmienia ona art. 87 tej ustawy, zgodnie z którym osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator może jednak odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Decyzję tę można zaskarżyć do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

Śmierć Barbary Skrzypek. Będzie wzmocnienie uprawnień świadka podczas przesłuchania

Do sytuacji takiej doszło w marcu podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta składała zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym inwestycji „dwie wieże” spółki Srebrna powiązanej z PiS, jednak bez udziału pełnomocnika. Nie zgodziła się na to prok. Ewa Wrzosek. Kilka dni później Skrzypek zmarła. Przyczyną zgonu był rozległy zawał. Sprawa ta stała się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o potrzebie doprecyzowania przepisów procedury karnej dotyczącej uprawnień świadka.

Z rozwiązaniami mającymi być odpowiedzią na te potrzeby wychodzi właśnie resort sprawiedliwości, który proponuje umożliwienie sądowej kontroli decyzji prokuratora o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka do przesłuchania. W tym celu do art. 87 k.p.k. dodano w projekcie § 4, zgodnie z którym zażalenia na takie postanowienie prokuratora będzie rozpatrywał sąd rejonowy. Na jego rozpoznanie sąd będzie miał siedem dni.

Oznacza to, że zamiast prokuratora przełożonego zażalenie na decyzję o odmowie udziału pełnomocnika świadka w przesłuchaniu miałby rozpatrywać bezpośrednio sąd. Według ministerstwa rozwiązanie to będzie wystarczające dla zabezpieczenia gwarancji konstytucyjnych.