Aktualizacja: 23.10.2025 13:49 Publikacja: 23.10.2025 13:43
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek
Foto: PAP/Leszek Szymański
Propozycję tę zawarto w opracowanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Zmienia ona art. 87 tej ustawy, zgodnie z którym osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator może jednak odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Decyzję tę można zaskarżyć do prokuratora bezpośrednio przełożonego.
Do sytuacji takiej doszło w marcu podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta składała zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym inwestycji „dwie wieże” spółki Srebrna powiązanej z PiS, jednak bez udziału pełnomocnika. Nie zgodziła się na to prok. Ewa Wrzosek. Kilka dni później Skrzypek zmarła. Przyczyną zgonu był rozległy zawał. Sprawa ta stała się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o potrzebie doprecyzowania przepisów procedury karnej dotyczącej uprawnień świadka.
Z rozwiązaniami mającymi być odpowiedzią na te potrzeby wychodzi właśnie resort sprawiedliwości, który proponuje umożliwienie sądowej kontroli decyzji prokuratora o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka do przesłuchania. W tym celu do art. 87 k.p.k. dodano w projekcie § 4, zgodnie z którym zażalenia na takie postanowienie prokuratora będzie rozpatrywał sąd rejonowy. Na jego rozpoznanie sąd będzie miał siedem dni.
Oznacza to, że zamiast prokuratora przełożonego zażalenie na decyzję o odmowie udziału pełnomocnika świadka w przesłuchaniu miałby rozpatrywać bezpośrednio sąd. Według ministerstwa rozwiązanie to będzie wystarczające dla zabezpieczenia gwarancji konstytucyjnych.
Ministerstwo proponuje przy tym, aby co do zasady decyzja prokuratora w sprawie odmowy obecności pełnomocnika świadka była wykonalna dopiero po jej uprawomocnieniu. Następować to ma po rozstrzygnięciu zażalenia przez sąd. Od tej zasady mają być jednak wyjątki. Chodzi o sytuacje niecierpiące zwłoki albo wystąpienia ważnego interesu śledztwa.
– Wykonanie czynności niecierpiących zwłoki dotyczyć może np. sytuacji, gdy doszło do zatrzymania podejrzanego i prokurator rozważa zastosowanie tymczasowego aresztowania. W przypadku natomiast ważnego interesu śledztwa należy mieć na uwadze, że państwo polskie zmaga się obecnie z szeregiem zagrożeń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, na które musi być przygotowane. Konieczność przeciwdziałania rozmaitym zagrożeniom może przemawiać za bezzwłocznym przeprowadzeniem czynności bez udziału pełnomocnika – wskazano w uzasadnieniu projektu.
Autorzy projektu podkreślają przy tym, że prokuratorzy sporadycznie korzystają z prawa do odmowy udziału pełnomocnika świadka w czynnościach. Rocznie podejmowane jest jedynie kilkadziesiąt takich postanowień na ponad 1 milion spraw karnych, które wpływają do prokuratury. W konsekwencji według resortu nie ma potrzeby całkowitej rezygnacji z tego uprawnienia prokuratora, a wprowadzenie sądowej kontroli w tym zakresie będzie wystarczające dla zabezpieczenia gwarancji konstytucyjnych.
Jak propozycje MS oceniają adwokaci? – To krok w dobrym kierunku, który odpowiada postulatom formułowanym przez Naczelną Radę Adwokacką – mówi mec. Dorota Kulińska, członkini prezydium NRA. Jej zdaniem rozwiązania, z którymi wychodzi resort, są dostateczną gwarancją prawa świadka do udziału jego pomocnika w przesłuchaniu.
Zastrzega przy tym, że dyskusyjne są jednak przewidziane w projekcie wyjątki od zasady wykonalności postanowienia prokuratora o odmowie obecności pełnomocnika dopiero po jego uprawomocnieniu. – Praktyka pokaże, w jaki sposób te wyjątki będą stosowane i czy nie będą nadmiernie wykorzystywane. Niewykluczone przecież, że może dochodzić do sytuacji, w których prokuratorzy nie będą chcieli utrudniać sobie postępowania przygotowawczego poprzez udział pełnomocnika. Wierzę jednak, że wyjątki od zasady będą miały miejsce wyłącznie wtedy, kiedy okoliczności będą to w pełni uzasadniały – komentuje mec. Kulińska.
O zmianę regulacji dotyczących uprawnień świadka do udziału pełnomocnika w przesłuchaniu upominał się wielokrotnie rzecznik praw obywatelskich. Kilka miesięcy temu z petycją w tej sprawie wystąpiła Naczelna Rada Adwokacka, proponując w projekcie, by osoba niebędąca stroną mogła powołać pełnomocnika w każdym przypadku. Adwokatura chciała przy tym uchylenia przepisu, który uprawnia prokuratora do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka. Ostatecznie petycja ta trafiła do resortu, który miał uwzględnić postulaty palestry w swoim projekcie.
Przepisy w tej sprawie przygotował też klub PiS. Zgodnie z nimi świadek miałby nieograniczone prawo do dostępu do pełnomocnika na każdym etapie postępowania, a przebieg przesłuchania byłby nagrywany. Za odrzuceniem tego projektu opowiedziała się przed tygodniem sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.
Etap legislacyjny: ministerialny projekt trafił do konsultacji publicznych i opiniowania
