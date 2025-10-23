Rzeczpospolita
Prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości wzmacnia prawo świadka do adwokata. Palestra chwali projekt

Świadek będzie mógł odwołać się do sądu, jeśli prokurator odmówi dopuszczenia do udziału w przesłuchaniu jego pełnomocnika. Takie rozwiązanie przewidują przepisy przygotowane właśnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Chwali je adwokatura.

Publikacja: 23.10.2025 13:43

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Mikowski

Propozycję tę zawarto w opracowanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Zmienia ona art. 87 tej ustawy, zgodnie z którym osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator może jednak odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Decyzję tę można zaskarżyć do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

Śmierć Barbary Skrzypek. Będzie wzmocnienie uprawnień świadka podczas przesłuchania

Do sytuacji takiej doszło w marcu podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta składała zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym inwestycji „dwie wieże” spółki Srebrna powiązanej z PiS, jednak bez udziału pełnomocnika. Nie zgodziła się na to prok. Ewa Wrzosek. Kilka dni później Skrzypek zmarła. Przyczyną zgonu był rozległy zawał. Sprawa ta stała się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o potrzebie doprecyzowania przepisów procedury karnej dotyczącej uprawnień świadka.

Z rozwiązaniami mającymi być odpowiedzią na te potrzeby wychodzi właśnie resort sprawiedliwości, który proponuje umożliwienie sądowej kontroli decyzji prokuratora o niedopuszczeniu pełnomocnika świadka do przesłuchania. W tym celu do art. 87 k.p.k. dodano w projekcie § 4, zgodnie z którym zażalenia na takie postanowienie prokuratora będzie rozpatrywał sąd rejonowy. Na jego rozpoznanie sąd będzie miał siedem dni.

Czytaj więcej

Prezes NRA Przemysław Rosati
Prawo karne
Sprawa Barbary Skrzypek. Adwokatura wzywa do reformy przepisów i przedstawia projekt

Oznacza to, że zamiast prokuratora przełożonego zażalenie na decyzję o odmowie udziału pełnomocnika świadka w przesłuchaniu miałby rozpatrywać bezpośrednio sąd. Według ministerstwa rozwiązanie to będzie wystarczające dla zabezpieczenia gwarancji konstytucyjnych.

Ministerstwo proponuje przy tym, aby co do zasady decyzja prokuratora w sprawie odmowy obecności pełnomocnika świadka była wykonalna dopiero po jej uprawomocnieniu. Następować to ma po rozstrzygnięciu zażalenia przez sąd. Od tej zasady mają być jednak wyjątki. Chodzi o sytuacje niecierpiące zwłoki albo wystąpienia ważnego interesu śledztwa.

Kiedy prokurator będzie mógł blokować udział pełnomocnika świadka w przesłuchaniu?

– Wykonanie czynności niecierpiących zwłoki dotyczyć może np. sytuacji, gdy doszło do zatrzymania podejrzanego i prokurator rozważa zastosowanie tymczasowego aresztowania. W przypadku natomiast ważnego interesu śledztwa należy mieć na uwadze, że państwo polskie zmaga się obecnie z szeregiem zagrożeń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, na które musi być przygotowane. Konieczność przeciwdziałania rozmaitym zagrożeniom może przemawiać za bezzwłocznym przeprowadzeniem czynności bez udziału pełnomocnika – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu podkreślają przy tym, że prokuratorzy sporadycznie korzystają z prawa do odmowy udziału pełnomocnika świadka w czynnościach. Rocznie podejmowane jest jedynie kilkadziesiąt takich postanowień na ponad 1 milion spraw karnych, które wpływają do prokuratury. W konsekwencji według resortu nie ma potrzeby całkowitej rezygnacji z tego uprawnienia prokuratora, a wprowadzenie sądowej kontroli w tym zakresie będzie wystarczające dla zabezpieczenia gwarancji konstytucyjnych.

Czytaj więcej

Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokatur
Zawody prawnicze
Zakaz używania tytułu i bez presji załatwiania zastępstwa na urlopie. Będą nowe przepisy o adwokaturze

Adwokatura chwali propozycję Waldemara Żurka. „Dostateczna gwarancja praw świadka”

Jak propozycje MS oceniają adwokaci? – To krok w dobrym kierunku, który odpowiada postulatom formułowanym przez Naczelną Radę Adwokacką – mówi mec. Dorota Kulińska, członkini prezydium NRA. Jej zdaniem rozwiązania, z którymi wychodzi resort, są dostateczną gwarancją prawa świadka do udziału jego pomocnika w przesłuchaniu.

Zastrzega przy tym, że dyskusyjne są jednak przewidziane w projekcie wyjątki od zasady wykonalności postanowienia prokuratora o odmowie obecności pełnomocnika dopiero po jego uprawomocnieniu. – Praktyka pokaże, w jaki sposób te wyjątki będą stosowane i czy nie będą nadmiernie wykorzystywane. Niewykluczone przecież, że może dochodzić do sytuacji, w których prokuratorzy nie będą chcieli utrudniać sobie postępowania przygotowawczego poprzez udział pełnomocnika. Wierzę jednak, że wyjątki od zasady będą miały miejsce wyłącznie wtedy, kiedy okoliczności będą to w pełni uzasadniały – komentuje mec. Kulińska.

O zmianę regulacji dotyczących uprawnień świadka do udziału pełnomocnika w przesłuchaniu upominał się wielokrotnie rzecznik praw obywatelskich. Kilka miesięcy temu z petycją w tej sprawie wystąpiła Naczelna Rada Adwokacka, proponując w projekcie, by osoba niebędąca stroną mogła powołać pełnomocnika w każdym przypadku. Adwokatura chciała przy tym uchylenia przepisu, który uprawnia prokuratora do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka. Ostatecznie petycja ta trafiła do resortu, który miał uwzględnić postulaty palestry w swoim projekcie.

Przepisy w tej sprawie przygotował też klub PiS. Zgodnie z nimi świadek miałby nieograniczone prawo do dostępu do pełnomocnika na każdym etapie postępowania, a przebieg przesłuchania byłby nagrywany. Za odrzuceniem tego projektu opowiedziała się przed tygodniem sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Etap legislacyjny: ministerialny projekt trafił do konsultacji publicznych i opiniowania

50

postanowień w roku wydają łącznie prokuratorzy w sprawie odmowy ustanowienia pełnomocnika osoby niebędącej stroną

1 mln

spraw karnych wpływa rocznie do prokuratury

